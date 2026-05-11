С литийно шествие Пловдив почете делото на светите братя Кирил и Методий. Началото беше дадено от учениците на хуманитарната гимназия, която носи името на двамата първоапостоли. Други две учебни заведения, сред тях и духовната семинария, също отбелязаха празника с различни инициативи.

Ученици, учители и родители се събраха пред Хуманитарната гимназия, въпреки че тази година децата не учат в сградата, която е паметник на културата и в момента е в процес на ремонт.

Пенка Стойчева, учител:"Това е най- хубавия празник за нас и нашите ученици, защото ние наистина, много го обичаме училището си и асоциираме празника с нашата гимназия." "Самият празник е много важен за мен, тъй като символизира нашата история." "Да си пишем на български, да не използваме чуждици толкова."

В момента възпитаниците на хуманитарната гимназия са разпръснати в три сгради. Ремонтът започна преди няколко години. Сега всички с нетърпение очакват от новата учебна година да се завърнат в училището си.

Емил Начев, директор ХГ "Св. св. Кирил и Методий": "Всички сме много радостни, че се събрахме – ученици и учители. Липсва, разбира се сградата. Тя е освен, че е паметник на културата, и тя е един символ на духовността. Така, че няма как да не ни липсва."

Шествието поведе детският фанфарен оркестър от град Раковски с изпълнение на химна, посветен на славянските първоучители.

Така продължи една дългогодишна традиция, започната преди 175 години от главния учител на епархийското училище Найден Геров.