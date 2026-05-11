Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение

Иво Никодимов
Патриарх Даниил коментира пред БНТ скандала в българската църква "Св. Георги" в Одрин. Гръцки митрополит не е разрешил в храма да се проведе празнично богослужение на български език тази събота по повод Гергьовден. От общността на цариградските българи не са се съгласили да се служи на гръцки. Така е отслужен само кратък молебен и молитва на свети Георги. От българската екзархия в Истанбул са категорични, че няма да допуснат да се провеждат служби на гръцки език в българските църкви в Одрин, информирали са както Св. Синод на Българската православна църква, така и Вселенския патриарх.

Иво Никодимов, БНТ: Христос Воскресе! Честит празник на светите равноапостоли Кирил и Методий! Какво е значението на светите братя за православието по света?

Патриарх Даниил: Изключително голямо е значението, защото с вярата, предаността към Бога и себежертвата да положат такива себеотрицателни трудове, вижте какъв огромен плод принесоха тяхната вяра и любов към Бога.Ако, разбира се, това е дарба, Бог им е дал този дар на разбиране на езици. Св. апостол Павел, който изрежда даровете от Бога, даровете на Светия Дух, казва, че един от даровете е дарба на говорене на езици.

И св. Кирил е бил, действително, не само за времето си, но и до ден днешен виждаме какви познания в граматиката, в лингвистиката е имал и всичко това, разбира се, за да може истините на вярата да достигат до умовете и сърцата на онези народи, които до този момент не са били просветени с вярата. Това е мотивацията. Това е голямата мисия, която е съзнавал за съставянето на азбуката, за превеждането на богослужебните книги. И в „Проглас към Евангелието“ какво казва?

„Слушайте, всички славянски народи словото, което идва от Бога, което просвещава умове и сърца. Словото, което ни води при Бога, което дава възможност да влезем в тази духовна битка, в която всеки човек е участвал в тази духовна битка, за да можем да победим помрачението, греховете, които ни помрачават, греховете, които ни отдалечават от Бога и за да може в сърцата да засияе истинската красота на човешката душа. Богоозарена човешка душа.

- В навечерието на този светъл празник, Ваше Светейшество, и в навечерието на годишнината от възстановяването на патриаршеското достойнство на Българската православна църква, един митрополит в диоцеза на Константинополската патриаршия не разреши да се служи на български език в храма „Св. Георги Победоносец“ в Одрин. Знак за какво е това? Защо българите бяха лишени от служба на български език заради подобно действие?

- Вижте, неразбирателството с митрополит Амфилохий и българската общност, защото в Одрин предимно българи отиват да се черкуват, продължават от немалко време.

Тези проблеми са известни, както на църковното настоятелство, така и на фондацията, която се грижи за църквите и в Истанбул, и в Одрин. Известни са и на Константинополската патриаршия, известни са и на нас. И това, което така буди недоумение у мен — знае се, че едно такова противодействие довежда до тези резултати, до които логично доведе. Ние повтаряме това, което е било преди 150 години, когато са се борили за правото на самостоятелен български език да се проповядва.

И това недоразумение… Аз лично не мога да разбера, да си обясня защо се случва това нещо.

Какъв е проблемът да се разреши на един духовник, който е свещеник на Вселенската патриаршия — отец Харалампи Ничев? Той е клирик на Вселенската патриаршия, дошъл е този ден да отслужи. Имало е преди това уговорка, доколкото видяхме от клипове, доколкото така стана ясно от разговорите с господин Димитър Йотев. Разговаряхме вчера по телефона с него, с отец Харалампи разговаряхме. И така недоумяваме — какъв проблем е това, когато са дошли там 150 човека българи, да се разреши да се отслужи литургия на български език?

Дори само той да отслужи тази литургия, защото народът е отишъл за това.

Народът този празник го почита и тези неща, които са били толкова чувствителни в миналото. Не виждаме защо има необходимост в днешно време да се разпалва отново нещо, което е никому ненужно нещо. Да се разпалва по точно този въпрос, да се даде възможността свещеник, който служи на български език, на славянски език, да може да проведе богослужението. Не мога да разбера какво толкова пречи за това и всичко щеше е мирно, всичко би било мирно и прекрасно.

- В крайна сметка и със султанския ферман, с който се възстановява Българската Екзархия, и с договора за свалянето на схизмата от 1945 г., този въпрос чисто юридически дори е решен — служението на български език.

- Така е, разрешен е, но виждаме, че има проблеми и се надяваме така да се стигне до едно благополучно разрешаване на въпроса.

- Вие чисто братски споделяте ли решението на настоятелството да не допуска гръцки свещеници в църквата, докато не се реши въпросът, защото това е тяхното крайно решение, след както сам казахте, толкова дълги години проблеми?

- Те имат това право по турското законодателство, което е, тъй като са регистрирани като религиозна организация и според законите в турската държава. Те имат пълното право това да го направят. Мисля, че това решение идва в резултат на немалко преговори, немалко опити да се разреши по друг начин този въпрос. И пак ще кажа - мисля, че отговорните фактори ще вземат под внимание историята, далечната история на въпроса, близката предистория на въпроса и ще намерят благополучно разрешение на този въпрос, така че всички да сме доволни, да си има редовно богослужение там, на разбираем език и така да няма поводи за такива напрежения и неразбории.

- Благодаря, Ваше Светейшество.

