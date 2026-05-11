"Възприех го като мисия": Пенсионерка възроди читалището и библиотеката в Мурсалево

На 11 май, празника на светите братя Кирил и Методий, професионалния си празник отбелязват и библиотекарите. На този ден ви срещаме и с една необикновена жена, която след 20-годишно прекъсване, възстановява читалището и библиотеката в благоевградското село Мурсалево с помощта на местните хора.

Катя Недокланова се пенсионира преди 5 години и се завръща в родното си Мурсалево. Вместо да си гледа градината обаче, решава заедно с друга дама да възстановят рушащата се сграда на читалището.

Катя Недокланова – библиотекар в Читалище „Просвета 1920“, с. Мурсалево: "Била съм счетоводител в счетоводна фирма, което ми помага за организацията на книгите. При мен има голяма доза сантимент, защото моето детство е минало точно тук, в тази библиотека, в това читалище. И вече виждайки недоброто състояние, някак го приемаме като мисия." Краси Гешева – Киров – председател на Читалище „Просвета 1920“, с. Мурсалево: "Успяхме първо да сменим покрива, защото той беше изцяло компроментиран, имаше течове навсякъде. След което продължихме със смяна на дограмата на основния етаж, имаме още работа, така че сме отворени към дарители."

Днес библиотеката разполага с над 10 000 книги.

Катя Недокланова – библиотекар в Читалище „Просвета 1920“, с. Мурсалево: "Работата не е лесна, но за да се върши тази работа, трябва хъс, желание. Когато започнахме, повечето от книгите бяха много компроментирани от течовете, повредени. Първото нещо, което трябваше да направим, е да подберем здравите книги, другите да се отчислят, повредените. Следващият етап беше обезпрашаване на книгите и последният етап – описване. Всички книги са описани в сайта ни."

В ремонта се включват и хората от селото - някои с пари, други с труд. Следващата им цел е да ремонтират стария киносалон.