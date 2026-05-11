Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на...
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:32 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения заместник-министър Ася Панджерова във връзка със сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с нейни оценки на 12 проекта по програма „Еразъм+“ на стойност над 1,6 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, свързани с нейния съпруг.

“Тези сигнали не ми бяха известни. Нека да приключи и обществото ще получи отговор. Всичко, което се потвърди или от върли, ще рефлектира върху работата на екипа”, заяви министър Вълчев.

Той подчерта, че няма да допуска компромиси с почтеността на администрацията и всеки ще понесе последствията си, ако бъде установено нарушение. Към момента проверката има за цел да изясни всички обстоятелства около дейността на Панджерова преди встъпването ѝ в длъжност.

Министър Вълчев е в Рилския манастир, където днес ще бъдат връчени наградите "Св. Йоан Рилски" на МОН. Престижните отличия се връчват зна директори на образователни институции за заслуги и принос за развитието на образованието в България.

