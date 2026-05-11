Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически

Започва сезонът на плодовете и зеленчуците, първите мерки трябва да са свързани с това. Защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни храни и плодове – направо космически. Това коментира президентът Илияна Йотова пред медии във Велико Търново.

Очаква се днес "Прогресивна България" да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас.

"Не допускам, че сме свидетели на поредния популистки ход. Още повече всички участници в изборите недвусмислено заявяваха, че след 19 април това ще бъде първият приоритет и на мнозинството, и на цялото Народно събрание, на „Прогресивна България“, но и на цялата опозиция", подчерта държавният глава.

Тя уточни, че все още не се е запознала с текстовете, които управляващото мнозинство ще внесе.