Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически

Чете се за: 02:27 мин.
Започва сезонът на плодовете и зеленчуците, първите мерки трябва да са свързани с това. Защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни храни и плодове – направо космически. Това коментира президентът Илияна Йотова пред медии във Велико Търново.

Очаква се днес "Прогресивна България" да внесе в парламента пакет с конкретни мерки, с които да овладеят високите цени у нас.

"Не допускам, че сме свидетели на поредния популистки ход. Още повече всички участници в изборите недвусмислено заявяваха, че след 19 април това ще бъде първият приоритет и на мнозинството, и на цялото Народно събрание, на „Прогресивна България“, но и на цялата опозиция", подчерта държавният глава.

Тя уточни, че все още не се е запознала с текстовете, които управляващото мнозинство ще внесе.

"Това, което очаквам от днес нататък, тъй като пакетът още не е представен от правителството, е една много сериозна дискусия, която да бъде лишена от политиканстване, от квалификации, така както бяхме свикнали досега. Действително едно много трезворазсъждение, анализ какво трябва да се предприеме. Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки, най-спешните, които може би са и без законодателни промени, а трябва да бъдат приети на ниво изпълнителна власт. А след това средносрочни и дългосрочни, той като се разбра, че за да функционират някои от тези мерки както ние искаме – да дават резултати, трябва и законодателни промени. Особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици, която определено там ще трябва да се пипне законът."

"Първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията – и с колко напрактика поскъпва животът на българина. Нямаме нужда от това да се самозалъгваме, нека да видим по-добре истината, такава каквато е. Струва ми се, че има мерки, които да бъдат взети."

