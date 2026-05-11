Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Левски ще бъде непоставен в първия предварителен кръг на Шампионската лига

Спорт
Жребият за първия кръг на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни.

Българският шампион Левски със сигурност ще бъде сред непоставените тимове в първия предварителен кръг на Шампионската лига, показа развоят на останалите европейски първенства до момента. Въпреки силното представяне на "сините" в Лига Европа и Лигата на конференциите през миналия сезон, което повиши коефициента им на 7.000, това е недостатъчно тимът на Хулио Веласкас да бъде поставен на старта в най-престижния европейски турнир.

Сред поставените отбори и евентуални съперници на Левски на старта на Шампионската лига ще бъдат ирландският Шамрок Роувърс, КуПС Куопио от Финландия, ФК Дрита от Косово, Линкълн Ред Импс от Гибралтар, ФК Борац Баня Лука от Босна и Херцеговина, Викингур Рейкявик от Исландия, Кайрат Алмати от Казахстан, латвийският ФК Рига, КИ Клаксвик от Фарьорските острови и Флора Талин от Естония. Почти сигурни шампиони и поставени в първия кръг ще бъдат още Ларне ФК от Северна Ирландия, молдовският Петрокуб, Дъ Ню Сейнтс от Уелс и Интер Клуб д'Ескалдес от Андора, който е с коефициент 7.500.

Жребият за първия кръг на Шампионската лига ще бъде теглен на 16 юни. Преди него отборите ще бъдат разделени в три групи поставени и непоставени. Мачовете от първия кръг ще се играят на 7-8 юли, а реваншите на 14-15 юли.

Ако Левски успее да преодолее съперника си в първия кръг на Шампионската лига, участието му ще бъде осигурено поне по плейофите на Лигата на конференциите. Ако евентуално отстраняване на първия съперник, "сините" ще вземат коефициента му и е много вероятно във втория кръг отборът да бъде поставен, което би избегнало по-тежки съперници още на тази фаза, като Цървена звезда Белград, Динамо Загреб, Слован Братислава, Омония Никозия и други.

