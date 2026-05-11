Димитър Петров: Сумата, която сме похарчили за домакинството на Джиро д'Италия, е в пъти по-малко от ползите, които получихме

"Ние все още не осъзнаваме въздействието, което имаше това събитие както върху градовете ни, така и за цялата държава", категоричен е националният коордиратор на Джиро д'Италия в България. БНТ 3 предава на живо първите три етапа на състезанието, които се проведоха в България.

В интервю за БНТ изпълнителният директор на Колоездачната обиколка Пауло Белино каза, че това е нейният най-добър старт. Извън Италия за всичките му издания от този момент те са 16. Това каза Димитър Петров - национален коордиратор на Джиро д'Италия в България в ефира на предаването "Денят започва".

"Всички бяха изключително впечатлени и вчера стана ясно, че Румъния също са кандидатствали да приемат Джирото през 2029 година. Т.е. ние ставаме водещи на Балканите като идеи и като реализация, защото това, което постигнахме и което показахме като ниво, ще трябва да се построят много, за да ни минат", обясни Петров.

Той заяви, че състезанието, което бе излъчвано на живо по БНТ 3, едва ли ще дойде у нас отново в близките 15-20 години и поясни:

"Но не защото не сме се справили добре, а защото просто такъв е продуктът. Но пък има и други събития, които ние вече имаме самочувствите и можем да кандидатстваме и за тях", добави Петров.

Запитан скъпо ли струва на България това домакинство, за което са платени 15 милиона евро от държавата към организаториите на събитието, той отговори:

"Аз не включвам в тази сума и парите, които бяха инвестирани в инфраструктура. Никой няма да ни вземе асфалта и пътищата, така че това не е похарчено нещо, за което нямаме нужда. Бюджетите, които бяха отделени към отделните министерства, някои от тях бяха похарчени една десета от тях, някои от тях бяха похарчени половината. Тоест със сигурност сумата, която сме похарчили, е в пъти по-малко от ползите, които получихме."

Петров подчерта, че добрата оценка на организаторите от Италия се дължи и на публиката по трасето на състезанието.

"Искам тук да поздравя всички населени места, през които събитието мина. Защото хората бяха феноменални. Вчера видяхте, имаше хора, които се ожениха. Тези кадри в момента се гледат от милиони хора. Малки населени места, като Лясковец, Долна баня, Костенец. Всички бяха в розово и всички бяха на улицата. Всички бяха навън защото осъзнаваха какво събитие се случва. И това направи тези три дни празник. Както и работата на всяка една от общините, от които беше старта, Несебар, Бургас, Търново и финала, съответно, Плодив и София. Защото последните два месеца и половина беше извършена работа, която по принцип отнема 9 месеца. Вчера имах разговор с един от журналистите на една от медиите от британския екип. Той дойде се запознае с мен и каза, че от утре България ще е различна. Може би ние все още не осъзнаваме въздействието, което имаше това събитие върху както градовете ни, така и цялата държава. Той каза, използвайте тази енергия, за да продължите по пътя, това е правилният", сподели националният коордиратор на домакинството на България.

"Ако мога да благодаря на екипите, особено на екипите, които осигуряваха сигурността и медицинските екипи, защото в два от етапите имаше случки. Няма нищо фатално, което да е застрашаващо живота. Това, което беше лошо е, че те отпаднаха от състезанието. В последните няколко години, в първата седмица на Джирото, има изключително висок процент на падания, именно поради това, че много състезатели се опитват да влязат в челните позиции", коментира Петров.

Той сподели, че в нито едно от интервютата, отборите, които са загубили състезатели в паданията, не са отправили обвинения към организаторите от италианска и от българска страна, или към самата настилка.

