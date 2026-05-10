Пауло Белино: Това е един от най-фантастичните стартове на Джиро д'Италия

Чете се за: 01:57 мин.
Изпълнителният директор на Джиро д'Италия отличи страхотната публика в България.

Изпълнителният директор на Джиро д'Италия Пауло Белино смята, че тазгодишното издание на състезанието се радва на един от най-добрите стартове в своята история.

Италианецът отличи българската публика.

"Очаквам финал със спринт и поредно фантастично състезание. Не очаквах тази фантастична публика. Благодаря на цяла България за цялата седмица. Благодаря на правителството, на министерствата и на кметствата. Това е един от най-фантастичните стартове на Джиро д'Италия", сподели той в интервю за БНТ.

Белино очаква около 100 хил. души да посрещнат колоездачите в София.

"Срещнахме се с много ентусиазирани хора. Подкрепят всички състезатели. Вече летвата е вдигната много, благодарение на България. Страната е фантастична, бил съм тк много пъти. София е страхотна. Вашата страна се показва по цял свят. Ентусиазмът е толкова голям, че не го очаквахме. Това, което показваме по телевизията е невероятно. Атмосферата е една от най-добрите, които сме преживявали. Розовото е навсякъде. Състезанието не е приключило. Най-доброто предстои. Мисля, че 100 хил. човека ще присъстват на финала в София", допълни изпълнителният директор на състезанието.

Според него колоездачната обиколка на Италия може да се завърне в България.

"Работихме много добре с правителството и министерствата. Сплотихме се изключително много. Искаме да поздравим цялата страна. Защо не Джирото да се завърне в България. България е готова за професионално състезание. Всичко беше абсолютно перфектно", завърши Белино.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Джиро д’Италия 2026

