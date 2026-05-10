Йордан Александров: Направих нелепа грешка

Йордан Александров отдаде своето осмо място на успоредка на Световната купа по спортна гимнастика във Варна на грешка, която никога не е допускал. Гимнастикът бе разочарован смята, че това е малшанс, но благодари за подкрепата на домакинската публика.

Ето какво каза Александров пред БНТ.

„Съчетанието започна много добре, обаче направих една доста нелепа грешка на упражнение, което не съм грешил никога на състезание. От 15-годишен го правя това упражнение, просто не можах да уцеля бруста и нямаше как да го спася, затова скочих отстрани. Съжалявам, защото мисля, че имах добра подготовка и конкурентни словосъчетания, но малшанс. Не ми беше ден“, бяха първите му думи.

Той говори и до колко домашната публика в морския град е изиграла роля.

„Благодарен съм за аплодисментите на публиката. Във Варна на Световната купа винаги имам уникална подкрепа от всички. Това е моето шесто участие на това състезание. Бил съм на доста финали, печелил съм доста медали, така че искам да благодаря на всички. Хората винаги ме подкрепят, независимо от това дали съм спечелил медал или съм имал лошо представяне, затова съм много благодарен“, коментира Александров.

