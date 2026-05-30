Йоана Илиева спечели златото на сабя на Държавното първенство по фехтовка

Йоана Илиева спечели златен медал при жените на сабя във втория ден от Държавното първенство по фехтовка, което се провежда в Националната спортна академия.

Илиева взе убедителна победа с 15:4 във финала срещу Емма Нейкова, която остана със сребърното отличие. Бронзови медали заслужиха Олга Храмова и Вероника Василева. И четирите медалистки са състезателки на клуб Свечников.

При мъжете на сабя златния медал спечели Тодор Стойчев (Свечников), който триумфира пред своя съотборник Никола Меицов. Бронзовите отличия заслужиха Николай Томас Георгиев (Пловдив БГ) и Симеон Далеков (Свечников).

В надпреварата на рапира при жените шампионка стана Божена Лифшиц (Олимпик). Сребърният медал завоюва Йорданка Коцева (Ескалибур), а бронзовите отличия останаха за нейните съотборнички Биляна Манова и Евангелина Велчева.

При мъжете на рапира държавен шампион стана Калоян Николов (Шумен 1951). Сребърния медал спечели Данаил Полишев (Пловдив БГ), а бронзовите отличия завоюваха Васил Чепишев (Волов) и Александър Татарски (Олимпик София).

Ръководството на Българската федерация по фехтовка в лицето на президента Йордан Гълъбов и члена на Управителния съвет Янко Кръндаров, заедно с проф. Красимир Петков, ректор на Националната спортна академия „Васил Левски“, връчиха почетни плакети на участниците в държавното първенство и пожелаха успех на състезателите.

Шампионатът е част от поредицата спортни събития, организирани от Българската федерация по фехтовка по повод 100-годишнината от началото на организираната фехтовка в България.

В неделя първенството продължава от 9:00 часа с отборните надпревари на рапира и сабя.

Входът за зрители в НСА е свободен.