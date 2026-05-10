Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента

Заявката на „Прогресивна България“ ще бъде изпълнена – утре внасят в парламента пакета с конкретни мерки, които ще се борят с високите цени у нас. Ще предложат и законопроекти, с които част от действащите в момента мерки да продължат. Очакват ли подкрепа от опозицията и още за детайлите на прага на новата политическа седмица?

Управляващото мнозинство ще черпи опит от западните държави, в които подобни мерки срещу високите цени вече дават резултат. Ще поставят фокус и върху малките населени места.

Явор Гечев, „Прогресивна България“: „По отношение на Закона за защита на конкуренцията ще бъдат дописани редица нелоялни търговски практики, включително добри примери от други западни държави. Ще вдигнем и санкциите за Закона за защита на потребителите, защото нашето усещане е че Законът за еврото, в който са редица от тези санкции, като че ли не работят достатъчно добре. Ще продължим редица от мерките да продължат да действат. На този етап не мисля, че колегите обсъждат намаляване на ДДС.“

Опозицията обаче е скептична относно ефективността на мерките.

Венко Сабрутев, „Продължаваме Промяната“: „Как ще се борят с високите цени, по време на предизборната кампания казаха, че ще намалят цените и Румен Радев обърна палачинката – няма да намаляват цените, а ще търсят възможност за тренда на увеличаване на цените. А защо Румен Радев не го каза това по време на предизборната кампания.“

И от „Възраждане“ ще бъдат конструктивна опозиция, но биха подкрепили всяка мярка в полза на хората. Според тях най-разумно би било да се намали ДДС-то на някои стоки и услуги, особено на продуктите от малката потребителска кошница.

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Да се намали и това на горивата - това са конкретни стъпки. Когато намалиш и ДДС-то на лекарствата, веднага може да свалиш цените. Това ще облекчи хората, но дали ще го направят – съмнявам се.“

Какви ще бъдат действията на парламента по отношение на законопроектите на ПБ, ще разберем вероятно още следващата седмица.



