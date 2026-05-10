Никол Стоименова: Контузията ми попречи, но ще се върна по-силна

Българската гимнастичка Никол Стоименова завърши на девето място във финала на греда при жените на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, но участието ѝ премина под знака на здравословен проблем.

След състезанието националката призна, че е изпитвала болки вследствие на скорошна контузия, която е повлияла на представянето ѝ.

"Леко ме боли кракът от контузия, която получих преди една-две седмици. Опитах се да изиграя съчетанието, но това определено ми попречи“, сподели Стоименова.

Въпреки трудностите тя успя да стигне до финала като единствена българска представителка при жените, което само по себе си е положителен знак. В самото състезание обаче допусна грешки в ключови елементи.

"Днес паднах два пъти на елементи, които нормално ми се получават. За квалификациите съм доволна, но тук не успях да покажа това, което мога“, добави гимнастичката.

Стоименова вече гледа напред към следващите си изяви, като в програмата ѝ предстоят участие на държавното първенство и подготовка за европейското първенство.

"Надявам се следващия път да се изиграя по-добре“, каза още тя.

Въпреки деветото място, участието ѝ във Варна затвърди позицията ѝ като една от водещите млади надежди в българската женска спортна гимнастика.