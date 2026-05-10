Георги Костадинов: Бъдещето на Левски е светло

Георги Костадинов окачестви като велико усещането Левски да бъде награден за спечелената титла в Първа лига. Бившият национал отбеляза, че златото е завоювано с много кръв и пот.

Пред БНТ Костадинов не спести своите похвали за цялото „синьо“ семейство.

„Усещането е велико, защото тази титла е много жадувана и много чакана. Много кръв и пот са изтекли, за да я спечелим. Поздравявам цялото „синьо“ семейство, затова, че през годините беше пример за цялото общество. Тази титла е за тях. Искам да кажа, че съм изключително горд от отбора, от това, че хора като Кристиан Димитров, които показаха такива лидерски качества и аз съм спокоен, че бъдещето на Левски е светло“, заяви той.

На въпрос с какво столичният тим спечели тази титла, защитникът отговори така:

„С отборен дух“, лаконичен бе Костадинов.

