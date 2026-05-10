НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по...
Роберто Карлош: Стоичков и Бербатов са посланици на България по света

Български футбол
Левият бранител сподели в интервю за БНТ за най-щастливите си мигове на терена.

Роберто Карлош
Един от легендарните футболисти на Реал Мадрид и националния отбор на Бразилия от близкото минало – Роберто Карлош, даде специално интервю за предаването „Арена спорт“ по БНТ. Левият бранител сподели за най-щастливите си мигове на терена, като изказа мнение и за двама велики български футболисти – Христо Стоичков и Димитър Бербатов. Емблематичният бразилец сподели и какво винаги е искал „да открадне“ от дома на своя бивш съотборник в Реал и Бразилия – Роналдо „Феномена“. Ето какво каза Роберто Карлош пред камерата на БНТ.

Започвате кариерата си като нападател. Какво се случи после и как станахте ляв защитник?
-Да, така е (смее се). Нападател - силно казано, бях едно много офанзивно крило. Вкарвах много голове. С течения на времето станах ляв защитник. Моят пример във футбола беше Кафу. И двамата бяхме офанзивни играчи.

Три пъти спечелихте Шампионската лига с Реал Мадрид. Станахте и световен шампион с Бразилия през 2002 година. Имате ли предпочитан трофей?
Любимият ми трофея е Световната купа. Титлите от Шампионската лига също са важни, разбира се. Но, да играеш за националния отбор, да носиш фланелката на Бразилия и да станеш световен шампион - това е безценно. През 2002 година спечелих и Шампионската лига с Реал Мадрид и станах втория най-добър футболист в света. Роналдо ми отне „Златната топка“. Като съм ходил в тях на гости много пъти съм искал да му открадна този трофей.

Имате ли си любими мачове като футболист на Реал Мадрид и на Бразилия?
Мачовете срещу Барселона – „Ел Класико“, докато бях част от Реал Мадрид. С Бразилия - финалът срещу Германия през 2002 година (на световното първенство).

Имахте много силен удар с левия крак. Това учили се, или е вродено?
Вродено е. Аз много приличам на баща си в това отношение. Разбира се, тренирах много и усъвършенствах изстрела си през годините.

Стоичков или Бербатов? Кой ви харесваше повече като играч?
И двамата бяха много големи футболисти. Те са посланици на България по света. Виждам, че първенството ви е интересно, клубовете се стремят да стават все по-добри, което вдига цялостното ниво на вашия футбол.

Вашият зет Педро Нареси играе в Лудогорец. Коментирате ли си двамата футболни теми?
О, да. Говорим си доста с него. Той е много щастлив тук, в България. Ще видим след края на сезона какво е решил да прави.

Може ли Бразилия да стана световен шампион?
Да, очаквам да стане така.

Кои са фаворитите?
Бразилия, Аржентина, Франция, Испания, както и Англия. Това са силните отбори.

Вие винаги играхте усмихнат. Как е възможно един футболист винаги да се наслаждава така на играта?
Живея спокоен живот. Имам много приятели, хубаво семейство, футболът винаги ми е носил наслада и беше важна част от живота ми.

Опишете се с една дума.
Щастлив съм. Да, щастлив съм.

Вижте интервюто във видеото!

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
