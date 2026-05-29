България с две финалистки и 7 от 8 възможни финала в индивидуалната надпревара на европейското първенство във Варна. Стилияна Николова се нареди на 3-то място, а Ева Брезалиева е 7-ма в квалификациите за индивидуалния многобой.

Припомняме, че това е квалификация за многобоя, в който се класират първите 20 гимнастички както и квалификация за финалите на уредите. За класиране във финала за многобоя днес се вземаха трите най-високи оценки на всяка гимнастичка.

Състезанието е с нов формат, съгласно който във финала за многобоя първите 20 гимнастички утре ще играят съчетания с обръч и топка, а след това първите десет класирали се ще намерят място в т.нар. супер финал и само те ще играят с бухалки и с лента. Останалите гимнастички ще приключат участието си след първата фаза.

Абсолютната европейска шампионка ще бъде определена от десетката в супер финала и ще се вземат и 4-те оценки на всяка гимнастичка.

България ще има 7 финала при индивидуалното в неделя - Стилияна Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Ева Брезалиева ще участва на 3 финала - обръч, топка и лента.

Стилияна Николова се класира на финала на обръч с 4-ти резултат, а Ева Брезалиева се класира с осма оценка.

Във финала на топка Николова е най-висока оценка, а Брезалиева е с четвърти по сила резултат, на бухалки също оценката на Николова е най-висока, а само 50 хилядни разделиха Брезалиева от участие на финала.

На лента Николова намери място във финала с пети резултат, а Брезалиева се класира седма на уреда.

В отборната надпревара България е водач във временното класиране, пред тимовете на Италия и Израел. За класирането се сумират резултатите на индивидуалните гимнастички - 8 съчетания плюс двете изигравания на ансамбъла от квалификациите. На базата на този общ сбор се определя Отборният европейски шампион.



Надпреварата продължава през следващите дни, като финалите в събота и неделя (30 и 31 май) могат да бъдат проследени пряко в ефира на БНТ 3.



