Невяна Владинова: България е единствената държава с две финалистки на обръч и топка

Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова изрази задоволството си от представянето на българските състезателки след края на надпреварата при девойките и силния старт на Стилияна Николова и Ева Брезалиева при жените на eвропейското първенство във Варна.

"Много сме щастливи от представянето на всички момичета. Това е изключително силен отбор, за който вече се говори в целия свят“, заяви Владинова, като подчерта, че успехът в отборната надпревара при девойките е исторически за България.

Тя отличи и представянето на двете ни водещи гимнастички при жените:

"Стили и Ева направиха много силна и умна игра. Най-важното е, че България е единствената държава, която класира две гимнастички на финалите на обръч и на топка.“

Според Владинова ключът към успеха е в добрата подготовка и спокойствието на състезателките, като тя акцентира и върху ползотворните лагери преди шампионата. Вицепрезидентът на федерацията даде висока оценка и на организацията във Варна, която получава признание от международната гимнастическа общност.