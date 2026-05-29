Невяна Владинова: България е единствената държава с две финалистки на обръч и топка

Вицепрезидентът на БФХГ похвали представянето на националките и отличната организация на Евро 2026 във Варна
Вицепрезидентът на Българската федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова изрази задоволството си от представянето на българските състезателки след края на надпреварата при девойките и силния старт на Стилияна Николова и Ева Брезалиева при жените на eвропейското първенство във Варна.
"Много сме щастливи от представянето на всички момичета. Това е изключително силен отбор, за който вече се говори в целия свят“, заяви Владинова, като подчерта, че успехът в отборната надпревара при девойките е исторически за България.
Тя отличи и представянето на двете ни водещи гимнастички при жените:
"Стили и Ева направиха много силна и умна игра. Най-важното е, че България е единствената държава, която класира две гимнастички на финалите на обръч и на топка.“
Според Владинова ключът към успеха е в добрата подготовка и спокойствието на състезателките, като тя акцентира и върху ползотворните лагери преди шампионата. Вицепрезидентът на федерацията даде висока оценка и на организацията във Варна, която получава признание от международната гимнастическа общност.
"Залата е напълно разпродадена за финалите. Очакваме страхотна атмосфера и силна подкрепа за нашите момичета“, допълни Владинова.