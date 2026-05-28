Деа Емилова със сребро на бухалки, България с трeти медал при девойките във Варна

България завърши с общо три отличия при девойките от финалите на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна - две златни и едно сребърно.

Последното отличие за страната донесе Деа Емилова, която се класира на второ място във финала на бухалки с оценка от 26.800 точки (10.9 трудност, 8.000 изпълнение, 7.900 артистичност). В надпреварата златото спечели Нита Джамагидзе (Грузия) с 26.900 точки.

Във финала на лента Емилова допусна грешки и остана на седмата позиция с 22.650 точки (8.8, 6.900, 6.950).

В останалите финали европейска шампионка на топка стана Кира Бабкевич (Беларус) с 25.900 точки, а на лента златото завоюва Яна Зайкина (Русия) с 26.000.

Така българските гимнастички приключват участието си при девойките с две титли и едно сребро, затвърждавайки отличното си представяне пред родна публика.

Европейското първенство във Варна продължава утре с квалификациите на бухалки и лента при жените, в които ще участват Стилияна Николова и Ева Брезалиева. От 19:00 часа ансамблите ще проведат официални подиум тренировки.