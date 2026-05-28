БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското...
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Европейското по художествена гимнастика във Варна бе открито с впечатляваща церемония

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Рекордните 43 държави участват на шампионата, а редица официални лица уважиха събитието

Европейското по художествена гимнастика във Варна бе открито с впечатляваща церемония
С тържествена и зрелищна церемония в Двореца на културата и спорта беше открито eвропейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Шампионатът събира рекорден брой участници, като тази година на него се състезават представители на 43 държави.

Президентът на Европейската гимнастика Фарид Гаибов даде официален старт на надпреварата, като приветства гостите на български език и благодари на страната ни за домакинството.

На церемонията присъстваха още кметът на Варна Благомир Коцев, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на БОК Весела Лечева, президентът на БФХГ Илиана Раева, както и редица представители на международните и националните федерации.

Под звуците на Представителния духов оркестър на Военноморските сили зрителите в препълнената зала приветстваха дефилирането на знамената на всички участващи държави. В надпреварата участват 106 индивидуални състезателки и 26 ансамбъла, което подчертава мащаба на първенството.

"Благодаря Ви, че отново сте домакини на този красив празник на художествената гимнастика“, заяви Гаибов при откриването, като пожела успех на всички участнички.

Кметът Благомир Коцев подчерта традициите на Варна в този спорт, а министър Енчо Керязов изрази гордостта си от историческата титла на България в отборната надпревара при девойките още в първия ден на шампионата.

Официалната церемония завърши със специална художествена програма с участието на деца от варненските клубове и студенти от Академичния танцов театър към Варненския свободен университет.

Непосредствено след откриването започнаха и финалите при девойките, с участието на българките Сияна Алекова и Деа Емилова.

Надпреварата продължава през следващите дни, като финалите в събота и неделя (30 и 31 май) могат да бъдат проследени пряко в ефира на БНТ 3.

