Кристина Илиева: Щастливи и доволни сме

Много сме благодарни за това, което ни се случва, коментира треньорът на националния отбор по художествена гимнастика индивидуални при девойките след спечелената титла.
Старши треньорът на националния отбор индивидуално девойки Кристина Илиева е щастлива от спечелената отборна титла от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. За страната ни това е първо златно отличие в историята в тази дисциплина.
"Моето усещане и на целия екип е, че сме много щастливи и доволни от днешния ден и много благодарни за това, което ни се случва. Искам да благодаря и на момичетата и на целия екип, който работи с тях, и на Българската федерация за това, че винаги са ни подкрепяли и всичко, каквото е необходимо, се е правило за нас", каза Илиева, след като получи медал заедно с гимнастичките.
"Според мен да играеш едно съчетание е по-трудно, отколкото да играеш повече. Децата много тренираха и съчетанията си ги могат, дори без да се загряват, така че, мисля, че бяха спокойни и направиха възможно най-доброто, което могат. При Александра имаше грешки, това е дебют на голямо състезание, тя направи много силен сезон и всички сме доволни и от нея, и от останалите момичета и се надявам занапред да бъде още по-добре", добави тя.
Илиева има две световни титли с ансамбъла на България за девойки през 2023 и 2025 година, след което стана наставник на националния отбор индивидуално жени.
"Ами нямам най-специална титла, всяка е различна, защото сме преминавали през много различни трудности, до това Европейско също стигнахме трудно, всяко момиче премина през наистина тежки моменти и до последно давахме всичко от себе си, както и утре ще направим. Вярвам, че утре ще са супер!", завърши треньорката.