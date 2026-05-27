Историческо злато за България при девойките на...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
DARA влезе в класацията на Billboard
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
МОК оставя отворена врата за изключените спортове от Олимпиадата в Бризбейн

Спорт
Президентът Кърсти Ковънтри увери, че отпадналите дисциплини могат да се завърнат в програмата на бъдещи Летни игри

МОК оставя отворена врата за изключените спортове от Олимпиадата в Бризбейн
Спортовете, които няма да намерят място в програмата на Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година, ще имат възможност да се завърнат на следващи издания на форума. Това заяви президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри по време на годишната среща на ръководствата на летните олимпийски федерации (ASOIF), цитирана от агенция АП.

Изказването ѝ идва на фона на очакваните промени в олимпийската програма, които целят по-ефективно и устойчиво провеждане на Игрите. Още през февруари Ковънтри предупреди за „неудобни“ разговори, свързани с намаляване на броя на спортовете.

МОК планира в следващите месеци да финализира списъка със спортовете за Бризбейн 2032, като се очаква те да бъдат по-малко от 36-те дисциплини, включени в програмата за Лос Анджелис 2028.
„Има път обратно, това не е просто край“, подчерта Ковънтри.

Ключов момент в процеса ще бъде срещата на пълния състав на МОК в Лозана на 24 юни, когато трябва да бъде изяснен механизмът за оценка и селекция на спортовете. Окончателният списък за Игрите в Австралия може да бъде утвърден през декември, а през 2029 година ще бъде приета и детайлната програма на събитията.

Междувременно процесът по избор на домакин за Олимпийските игри през 2036 година остава временно замразен, след като Ковънтри взе решение да спре кандидатурите. Въпреки това Катар се разглежда като един от основните претенденти за бъдещо домакинство в региона на Близкия изток.

#Олимпийски игри в Бризбейн 2032 #МОК

