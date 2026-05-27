Сестри Стоеви с убедителен старт в Сингапур

Стефани Стоева и Габриела Стоева започнаха по впечатляващ начин участието си на силния международен турнир по бадминтон от сериите "HSBC BWF World Tour Super 750“ в Сингапур с награден фонд от 1 милион долара.

Поставените под номер 8 в основната схема българки демонстрираха категорично превъзходство и се наложиха с 21:10, 21:8 над 11-ите в световната ранглиста Ин-Хуей Хсу и Юн Ли от Тайван. Срещата продължи едва 23 минути, като сестрите контролираха изцяло развоя ѝ от началото до края.

Следващите съпернички на Стоеви ще станат ясни по-късно днес.

Любопитен акцент около надпреварата е, че преди две десетилетия в същата зала в Сингапур треньорката на българките Петя Неделчева достига до полуфиналите на сингъл.

През следващата седмица Стефани и Габриела Стоеви ще продължат азиатското си турне с участие в още по-престижния турнир от сериите „Super 1000“ в Джакарта.