Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Над 400 състезатели и треньори идват в Русе за Европейска младежка купа по стрелба с лък

Финалните състезателни дни ще бъдат излъчвани по БНТ.

Европейска купа по стрелба с лък
Снимка: Пресслужба
От 1 до 6 юни Русе ще бъде домакин на Европейската младежка купа по стрелба с лък. Състезанието е от най-висок ранг в официалния календар на Европейската и Световната Федерации по стрелба с лък и се провежда на градския стадион в гр. Русе, със съвместната организация на Община Русе, Българска Федерация Стрелба с Лък и Спортен Клуб Джамбо-2006 Русе.

Състезанието се провежда в олимпийските дисциплини рекърв и компаунд, както и голлък и е един от последните официални стартове в които могат да се покриват резултати за предстоящата Младежка Олимпиада в Дакар, за която БФСЛ вече има спечелена квота за кадетки под 18 г. Надпреварата ще се проведе на Градския стадион. В турнира ще вземат участие общо над 400 състезатели и треньори от 31 държави.

На 2 юни започват официалните квалификации, които ще определят схемите за елиминациите при индивидуалните и отборните надпревари. Преките елиминационни серии ще се проведат на 3 и 4 юни съответно индивидуално и отборно, в часовия диапазон от 9 до 18 ч.

Най-оспорваните и интересни ще бъдат финалите на 5 и 6 юни, когато ще станат ясни победителите в отделните категории и дисциплини. Срещите ще могат да бъдат наблюдавани с вход свободен на Градския стадион в Русе.

България ще бъде представена от 21 състезатели и 5 треньори, като участваме с пълни отбори при рекърв и гол лък, както и отбор девойки компаунд.

На 6ти Юни 2026 г., гост за финалите на първенството ще бъде и новоизбрания председател на Европейската Федерация по Стрелба с Лък, г-н Хакан Чакъроглу

Организаторите уведомяват гражданите, че по време на провеждането на състезанието, поради спецификата на спорта и големия брой участници, няма да бъде възможно ползването на Градския стадион от любители и състезатели по лека атлетика. Те поднасят предварително извинение за причиненото неудобство.

