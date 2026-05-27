Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
България с 5 вида на Световната купа по спортна акробатика в Бургас

Спорт
Вижте кои състезатели ще представят страната ни пред родна публика.

Милица Смоленска и Любомир Василев, спортна акробатика
Снимка: Пресслужба
България ще бъде представена от пет вида на Световната купа по спортна акробатика в Бургас от 29 до 31 май 2026 г. При женските тройки ще участват Пролетина Иванова, Жаклин Стоянова и Маргарита Тодорова. При женските двойки – Лусия Емили Янков и Сияна Кирякова. Страната ни има и три вида при смесените двойки – Ралица Кирова и Пламен Янев, Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов, Милица Смоленска и Любомир Василев.

Това е третата поредна Световна купа по спортна акробатика в Бургас след изданията през 2024 и 2025 г. Успоредно с нея се провежда и международния турнир Burgas International Acro Cup, като общо над 500 състезатели са регистрирани за участие на българска земя.

Сега обаче ви представяме българските състезатели на Световната купа в Бургас през 2026 г. Ето кои са акробатите, които ще се борят със световния елит пред родна публика в "Арена Бургас" - представени през очите на техните лични треньори.

ЖЕНСКА ТРОЙКА
Пролетина Иванова/Жаклин Стоянова/Маргарита Тодорова

Личен треньор Красимира Щерева: „Тази година Маргарита и Пролетина завършиха своето образование в Спортно училище ”Юрий Гагарин“ (Бургас). Те бяха наградени от училището за високите си постижения в спорта, а Пролетина - и за отличен успех. Предстои им да кандидатстват във факултет „Спорт“ на Национална спортна академия “Васил Левски” в София за получаване на професионална квалификация „Треньор по спортна акробатика“.
Жаклин е на 15 години и от 4 години е в националния отбор. Тренира акробатика от 5-годишна възраст. От трите момичета тя има най-голям състезателен опит и определено е голям професионалист. Нейните качества в голяма степен помагат за напредъка на тройката.“

ЖЕНСКА ДВОЙКА
Лусия Емили Янков/Сияна Кирякова

Личен треньор Александра Александрова: “Луси е на 17 години, дебютант във възраст Мъже и жени. Родена и израснала в Лондон до 12-годишна възраст, тя вече 5 години с гордост представя България на международните състезания по акробатика. Учи в Американски колеж "Аркус" - с усилено изучаване на Биология и Химия. Заради интензивните тренировки в залата, тази година премина на индивидуална форма на обучение. Извън спорта нейните интереси са свързани с изучаване на многообразието в природата и способностите на човешкото тяло.
Сияна е на 14 години. Родена е в Айтос. Влиза в залата на 9-годишна възраст. Нарича акробатиката своята терапия, защото тя е неизменна част от живота ѝ. След като приключи с активния спорт, иска да се развива в сферата на гримьорството.”

СМЕСЕНИ ДВОЙКИ
Ралица Кирова/Пламен Янев
Личен треньор Гергана Денева: „Ралица и Пламен тренират заедно от 2021 г. Участвали са на 2 европейски първенства, 1 световно и на Световните игри през 2025 г. Динамични, амбициозни и артистични! В залата по време на тренировка са като куче и котка.
Ралица обича да слуша музика, да чете книги и да опитва нови неща. Отделя време за приятелите си. Едно от любимите хобита на Пламен е колоезденето. Слуша най-много рок, рап и поп музика. Умее да жонглира.“

Вилиана Костадинова/Кристиян Манолов
Личен треньор Гергана Денева: „Вили и Криско тренират заедно от 5 години. За мен тя е ледената кралица, а той е толкова сензитивен, че винаги знае какво иска тя и от какво има нужда. Участвали са на 2 европейски и 1 световно първенство. Много интересни и различни като характери, двамата успяха да изградят силно партньорство.
В свободното си време Вили слуша поп музика, чете книги и излиза с приятели. За себе си казва, че е непредсказуем човек, обича да задава "тъпи въпроси", никога нищо не чува и затова последна разбира за всичко.
Криско обича да ходи за риба, да играе карти и да излиза с приятели.“

Милица Смоленска/ Любомир Василев
Личен треньор Даниела Велчева: „Двамата играят заедно от 1 година и 8 месеца и вече градят успешно партньорство. Любомир е участвал на Европейското първенство във Варна през 2023 г. и на Световното първенство в Гимараеш през 2024 г. в дисциплината Мъжка двойка. Милица също има сериозен състезателен опит. През 2023 г. тя участва на Европейското първенство във Варна в дисциплината Смесена двойка, където се класира на 4-о място в многобоя във възрастова група 13–19 години. През 2024 г. участва и на Световната купа в Бургас в дисциплината Женска тройка.
Милица учи в Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" в София. В свободното си време обича да слуша музика.
Любомир е студент в Национална спортна академия „Васил Левски“ в София. В свободното си време обича да гледа филми.“

Бургас приема Световната купа по спортна акробатика за трети път
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
Откриха тялото на издирвания след наводненията край Севлиево мъж
"Невиждана гледка" – какво разкри полицията за трагедията в Благоевград?
Заседава кризисният щаб в Габрово - ще отменят ли бедственото положение?
Русия настоя Чехия незабавно да освободи митрополита на Руската православна църква Иларион
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
