България с 5 вида на Световната купа по спортна акробатика в Бургас

България ще бъде представена от пет вида на Световната купа по спортна акробатика в Бургас от 29 до 31 май 2026 г. При женските тройки ще участват Пролетина Иванова, Жаклин Стоянова и Маргарита Тодорова. При женските двойки – Лусия Емили Янков и Сияна Кирякова. Страната ни има и три вида при смесените двойки – Ралица Кирова и Пламен Янев, Вилиана Костадинова и Кристиян Манолов, Милица Смоленска и Любомир Василев.

Това е третата поредна Световна купа по спортна акробатика в Бургас след изданията през 2024 и 2025 г. Успоредно с нея се провежда и международния турнир Burgas International Acro Cup, като общо над 500 състезатели са регистрирани за участие на българска земя.

Сега обаче ви представяме българските състезатели на Световната купа в Бургас през 2026 г. Ето кои са акробатите, които ще се борят със световния елит пред родна публика в "Арена Бургас" - представени през очите на техните лични треньори.

ЖЕНСКА ТРОЙКА

Пролетина Иванова/Жаклин Стоянова/Маргарита Тодорова

Личен треньор Красимира Щерева: „Тази година Маргарита и Пролетина завършиха своето образование в Спортно училище ”Юрий Гагарин“ (Бургас). Те бяха наградени от училището за високите си постижения в спорта, а Пролетина - и за отличен успех. Предстои им да кандидатстват във факултет „Спорт“ на Национална спортна академия “Васил Левски” в София за получаване на професионална квалификация „Треньор по спортна акробатика“.

Жаклин е на 15 години и от 4 години е в националния отбор. Тренира акробатика от 5-годишна възраст. От трите момичета тя има най-голям състезателен опит и определено е голям професионалист. Нейните качества в голяма степен помагат за напредъка на тройката.“

ЖЕНСКА ДВОЙКА

Лусия Емили Янков/Сияна Кирякова



Личен треньор Александра Александрова: “Луси е на 17 години, дебютант във възраст Мъже и жени. Родена и израснала в Лондон до 12-годишна възраст, тя вече 5 години с гордост представя България на международните състезания по акробатика. Учи в Американски колеж "Аркус" - с усилено изучаване на Биология и Химия. Заради интензивните тренировки в залата, тази година премина на индивидуална форма на обучение. Извън спорта нейните интереси са свързани с изучаване на многообразието в природата и способностите на човешкото тяло.

Сияна е на 14 години. Родена е в Айтос. Влиза в залата на 9-годишна възраст. Нарича акробатиката своята терапия, защото тя е неизменна част от живота ѝ. След като приключи с активния спорт, иска да се развива в сферата на гримьорството.”

СМЕСЕНИ ДВОЙКИ

Ралица Кирова/Пламен Янев

Личен треньор Гергана Денева: „Ралица и Пламен тренират заедно от 2021 г. Участвали са на 2 европейски първенства, 1 световно и на Световните игри през 2025 г. Динамични, амбициозни и артистични! В залата по време на тренировка са като куче и котка.

Ралица обича да слуша музика, да чете книги и да опитва нови неща. Отделя време за приятелите си. Едно от любимите хобита на Пламен е колоезденето. Слуша най-много рок, рап и поп музика. Умее да жонглира.“



Вилиана Костадинова/Кристиян Манолов

Личен треньор Гергана Денева: „Вили и Криско тренират заедно от 5 години. За мен тя е ледената кралица, а той е толкова сензитивен, че винаги знае какво иска тя и от какво има нужда. Участвали са на 2 европейски и 1 световно първенство. Много интересни и различни като характери, двамата успяха да изградят силно партньорство.

В свободното си време Вили слуша поп музика, чете книги и излиза с приятели. За себе си казва, че е непредсказуем човек, обича да задава "тъпи въпроси", никога нищо не чува и затова последна разбира за всичко.

Криско обича да ходи за риба, да играе карти и да излиза с приятели.“

Милица Смоленска/ Любомир Василев

Личен треньор Даниела Велчева: „Двамата играят заедно от 1 година и 8 месеца и вече градят успешно партньорство. Любомир е участвал на Европейското първенство във Варна през 2023 г. и на Световното първенство в Гимараеш през 2024 г. в дисциплината Мъжка двойка. Милица също има сериозен състезателен опит. През 2023 г. тя участва на Европейското първенство във Варна в дисциплината Смесена двойка, където се класира на 4-о място в многобоя във възрастова група 13–19 години. През 2024 г. участва и на Световната купа в Бургас в дисциплината Женска тройка.

Милица учи в Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" в София. В свободното си време обича да слуша музика.

Любомир е студент в Национална спортна академия „Васил Левски“ в София. В свободното си време обича да гледа филми.“