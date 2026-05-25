Бургас приема Световната купа по спортна акробатика за трети път

500 състезатели от 15 държави ще участват на Световната купа по спортна акробатика в Бургас и съпътстващия международен турнир Burgas International Acro Cup. Състезанията са от 29 до 31 май в "Арена Бургас".

За медалите ще се борят акробати от САЩ, Австралия, Великобритания, Полша, Ирландия, Германия, Украйна, Австрия, Израел, Индия, Унгария, Румъния, а вече под своите знамена, а не като "неутрални атлети", ще участват и спортистите от Русия и Беларус. Това стана възможно, след като Международната федерация по гимнастика взе решение да вдигне санкциите по време на заседанието на Изпълнителния комитет, проведено на 16 и 17 май 2026 г. в Египет.

Това ще бъде третата Световна купа по спортна акробатика в Бургас след изданията през 2024 и 2025 г. и шестото издание на Burgas International Acro Cup. Събитието се организира от Българската федерация по спортна акробатика, Община Бургас и клуб по спортна акробатика "Черноморец".