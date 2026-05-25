Две титли за България на Европейската купа по джудо за кадети в Португалия

Иван Николчев триумфира в категория до 73 кг, след като постигна 4 победи, а на финала се справи с испанеца Гонзало Гранда, 22-ри в света на Европейската купа по джудо за кадети в Португалия

Преди това Николчев победи на старта двама французи – Макс Девос ипон, а после и Исак Русино също с ипон за 53 сек.

Последваха победи над двама италианци – над Габриел Басо и над Емилио Сечи със златна точка в полуфинала.

За Николчев, който е 13-и в световната ранглиста, това е първа титла за тази възраст, а по-рано тази година той взе бронз в Баку.

Първи медал в кариерата си, и то титла, спечели Цветомир Вълков в тежка категория над 90 кг.

Българинът записа 4 победи. На финала победи 7-ия в света Хосе Перейра (Бразилия), който го превъзхождаше ръстово. Съперникът му e и втори на панамериканското първенство.

Преди това Вълков преодоля Маркус Роса (Бразилия), след това Даниел Сантош (Португалия) и Федерико Лабате (Италия) – ипон в полуфиналите.

Вълков е 16-и в световната ранглиста.

При кадетките Мария Черкелиева (над 70 кг) завърши на престижното 5-то място. В малкия финал тя отстъпи пред Каролина Охонеши (Бразилия) след златна точка в продължението, като получи трето предупреждение.

На старта Мария преодоля Силвия Мурсия и Согона Фофона, и двете от испания, а на полуфинала загуби от Ясмин Толедо (Бразилия).

Ден по-рано Владимир Тодоров (66) спечели бронз. В турнира участваха 582 състезатели от 31 държави.

/БД/

