БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Рекорден брой участнички на европейското по художествена гимнастика във Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Шампионатът, който ще бъде предаван по БНТ 3, ще се проведе по нов регламент.

варна приветства националките художествена гимнастика старта европейското
Снимка: БТА
Слушай новината

Рекорден брой състезателки ще участват на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, което ще се проведе по нов регламент в индивидуалната надпревара при жените. Надпреварата ще се проведе от 27 до 31 май в Двореца на културата и спорта и ще събере най-добрите гимнастички от Стария континент. Първенството ще бъде излъчвано пряко по БНТ 3 на 30 и 31 май

Рекордните 43 държави ще стартират на шампионата, 40 отбора при жените индивидуално и 40 отбора при девойки индивидуално, общо 106 индивидуални гимнастички и 26 ансамбъла.

България ще бъде представена от Стилияна Николова и Ева Брезалиева при жените, ансамбъл жени в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова и девойките Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова.

Европейското първенство е квалификация за Световното. Първите 12 отбора имат право да участват на Световното първенство с пълни отбори, а останалите държави - с по една гимнастичка.

Според новия формат който е с цел да се съкрати състезанието, в първата финална фаза 20-е гимнастичките ще играят съчетания с обръч и топка, а след това първите десет, които ще намерят място в т.нар. супер финал ще играят с бухалки и с лента. Останалите гимнастички ще приключат участието си след първата фаза.

Европейската шампионка ще бъде определена на база сбора от оценките от всички уреди. Оценките ще се взимат от четирите уреда.

Промените бяха оповестени от Европейската гимнастика и ще бъдат приложени за първи път именно в България.

За последно Варна беше домакин на шампионата през 2021-а, когато Боряна Калейн спечели сребро в многобоя.

Свързани статии:

Гимнастичките от Русия и Беларус ще участват със собствено знаме и химн на европейското по художествена гимнастика във Варна
Гимнастичките от Русия и Беларус ще участват със собствено знаме и химн на европейското по художествена гимнастика във Варна
Първенството ще бъде излъчвано пряко по БНТ 3 на 30 и 31 май
Чете се за: 01:25 мин.
#Европейско първенство по художествена гимнастика във Варна 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
1
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
2
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
3
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
5
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете...
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
6
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
5
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
6
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...

Още от: Други спортове

Спортни новини 25.05.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 25.05.2026 г., 12:25 ч.
Две титли за България на Европейската купа по джудо за кадети в Португалия Две титли за България на Европейската купа по джудо за кадети в Португалия
Чете се за: 02:00 мин.
Андреа Кими Антонели триумфира в Гран при на Канада Андреа Кими Антонели триумфира в Гран при на Канада
Чете се за: 03:27 мин.
Никола Цолов завърши четвърти в хаотичното състезание във Формула 2 в Канада Никола Цолов завърши четвърти в хаотичното състезание във Формула 2 в Канада
Чете се за: 01:52 мин.
Спортни новини 24.05.2026 г., 20:30 ч. Спортни новини 24.05.2026 г., 20:30 ч.
Йоана Илиева отново №2 в световната ранглиста на сабя Йоана Илиева отново №2 в световната ранглиста на сабя
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
ГДБОП задържа петима за контрабанда на наркотици през страната
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Засилен трафик към София в последния почивен ден Засилен трафик към София в последния почивен ден
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан Филмът „Мечтано приключение“ с награда на журито в Кан
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов Истории от Дома на ветераните на културата: Методи Савов, Христо Петров и Величко Хинов
Чете се за: 05:07 мин.
Общество
Директорът на „Пожарна безопасност и защита на...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Доналд Тръмп: Споразумението с Иран още не е напълно договорено
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Близо 20 000 души в Севлиево и шест села остават без вода
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Дряново след бедствието: Щети, мерки и нужда от подкрепа
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ