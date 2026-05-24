БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" –...
Чете се за: 03:05 мин.
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Чете се за: 01:22 мин.
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гимнастичките от Русия и Беларус ще участват със собствено знаме и химн на европейското по художествена гимнастика във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Първенството ще бъде излъчвано пряко по БНТ 3 на 30 и 31 май

варна приветства националките художествена гимнастика старта европейското
Снимка: БТА
Слушай новината

Европейската гимнастика последва решението на Международната федерация (World Gymnastics) и премахна всички санкции срещу спортистите от Русия и Беларус

"След решението на Световната гимнастика, публикувано на 18 май 2026 година, за премахване на всички ограничения по отношение на руските и беларуски спортисти, с което се премахват правилата Ad-Hoc, влизащи в сила незабавно, Изпълнителният комитет на Европейската гимнастика проведе допълнително онлайн заседание в четвъртък (21 май). След задължителните 48 часа за електронно гласуване бяха взети следните решения:

- Европейската гимнастика ще последва решението на Световната гимнастика за премахване на всички ограничения, приложими за участието на Русия/Беларус, тъй като правилата Ad-Hoc на Световната гимнастика вече не са в сила.

- Това решение ще бъде ратифицирано на извънредна онлайн Генерална асамблея, която ще се проведе скоро", се казва в решението на Изпълнителния комитет на Европейската гимнастика.

Това означава, че следващата седмица на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна състезателките от Русия и Беларус ще може да участват със собствено знаме и химн.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
1
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината от Априлското въстание
2
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината...
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена обстановка след проливните дъждове и наводнения
3
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти
4
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира,...
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
5
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива
6
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
5
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
6
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...

Още от: Художествена гимнастика

Над 800 гимнастички се събират за „Левски Къп“, юбилеят на Нешка Робева ще бъде акцент
Над 800 гимнастички се събират за „Левски Къп“, юбилеят на Нешка Робева ще бъде акцент
Варна приветства националките по художествена гимнастика преди старта на европейското Варна приветства националките по художествена гимнастика преди старта на европейското
Чете се за: 01:55 мин.
Най-големите звезди пристигат във Варна за еврошампионата по художествена гимнастика Най-големите звезди пристигат във Варна за еврошампионата по художествена гимнастика
Чете се за: 02:35 мин.
Стилияна Николова с ново съчетание на лента за еврошампионата, Ева Брезалиева се лекува от болки в крака Стилияна Николова с ново съчетание на лента за еврошампионата, Ева Брезалиева се лекува от болки в крака
Чете се за: 04:02 мин.
Рекорден интерес към европейското първенство по художествена гимнастика Рекорден интерес към европейското първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 04:45 мин.
Ева Брезалиева: Ще бъда в топ форма за европейското първенство във Варна Ева Брезалиева: Ще бъда в топ форма за европейското първенство във Варна
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите братя Кирил и Методий
На 24 май: Тържество пред Националната библиотека в чест на светите...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Върви народе, възродени..." – празнично шествие за 24 май в София "Върви народе, възродени..." – празнично шествие за 24 май в София
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" – първата българска печатна книга е издадена в Рим СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" – първата българска печатна книга е издадена в Рим
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Бедствието във Велико Търново: Доброволци се включват в...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Бедственото положение в Габровска област остава: В Севлиево...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ