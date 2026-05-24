Гимнастичките от Русия и Беларус ще участват със собствено знаме и химн на европейското по художествена гимнастика във Варна

Европейската гимнастика последва решението на Международната федерация (World Gymnastics) и премахна всички санкции срещу спортистите от Русия и Беларус

"След решението на Световната гимнастика, публикувано на 18 май 2026 година, за премахване на всички ограничения по отношение на руските и беларуски спортисти, с което се премахват правилата Ad-Hoc, влизащи в сила незабавно, Изпълнителният комитет на Европейската гимнастика проведе допълнително онлайн заседание в четвъртък (21 май). След задължителните 48 часа за електронно гласуване бяха взети следните решения:

- Европейската гимнастика ще последва решението на Световната гимнастика за премахване на всички ограничения, приложими за участието на Русия/Беларус, тъй като правилата Ad-Hoc на Световната гимнастика вече не са в сила.

- Това решение ще бъде ратифицирано на извънредна онлайн Генерална асамблея, която ще се проведе скоро", се казва в решението на Изпълнителния комитет на Европейската гимнастика.

Това означава, че следващата седмица на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна състезателките от Русия и Беларус ще може да участват със собствено знаме и химн.