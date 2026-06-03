БФХГ проведе селекция за национален отбор по художествена гимнастика за девойки индивидуално за следващия сезон

На Национална спортна база „Раковски“ се проведе селекция за национален отбор по художествена гимнастика за девойки индивидуално (основен и разширен състав) за сезон 2026-2027. 18 талантливи гимнастички представиха своите композиции и демонстрираха качества, характер и огромно желание за развитие пред специализираната комисия, съобщават от БФХГ.

Селекцията беше наблюдавана от старши треньора на отбора Кристина Илиева, от помощник-треньора Виолета Господарска, от балетния педагог Георги Аспарухов и от хореографите Маргарита Будинова и Светлин Димитров.

Съдийството беше на изключително високо професионално ниво в състав: Невяна Владинова, Росина Атанасова, Камелия Игнатова, Силвия Митева-Янева, Цвета Кузмова, Преслава Генчева, Рада Вражева и Виктория Данова.

На селекцията присъстваха още директорът на националните отбори Деспа Кателиева и трикратната абсолютна световна шампионка Мария Гигова.