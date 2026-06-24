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Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Вилата на Берлускони на остров Сардиния беше продадена на шейх от Катар
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Имението на покойния премиер на Италия Силвио Берлускони на остров Сардиния беше продадено на шейх от Катар, предаде АНСА.

Имотът на Берлускони е бил продаден на компанията „Констелейшън“, която е собственост на катарската управляваща династия. Цената, за която е продаден, не съобщава. Де факто собственикът ще е бившият премиер на Катар Хамад бин Джасим бин Джабер Ал Тани.

Преди това султанът на Бруней също проявяваше интерес към имота.

Имението се простира на 150 акра и включва и амфитеатър и тунел за бягство при нужда, който води до плаж.

# шейх от Катар #вила на Берлускони #Силвио Берлускони

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