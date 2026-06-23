Европейските шампионки от Варна станаха посланици на вдъхновението в инициативата „Светилник“

Европейските шампионки по художествена гимнастика Сияна Алекова, Деа Емилова и Александра Петрова се включиха като специални гости в официалната церемония на инициативата "Светилник 2025-2026: Че какво без песен е светът“, организирана от МУЗИКАУТОР.

Събитието се проведе на сцената на Народния театър „Иван Вазов“, където трите гимнастички символично разпалиха пламъка на „Светилник“ – инициатива, която чрез силата на музиката, изкуството и творчеството обединява хиляди ученици и учители от България и чужбина.

След впечатляващото си представяне на 42-рото европейско първенство по художествена гимнастика във Варна, Алекова, Емилова и Петрова продължават да бъдат вдъхновение за младите хора и извън спортната сцена.

От Българската федерация по художествена гимнастика отбелязаха значението на участието им в инициативата.

„След забележителните си успехи на европейския подиум, трите ни талантливи гимнастички отново бяха посланици на вдъхновението, красотата и българския дух – този път извън състезателния килим, където с присъствието си символично разпалиха пламъка на знанието, таланта и мечтите“, написаха от федерацията в социалните мрежи.

С присъствието си европейските шампионки показаха, че успехите в спорта могат да бъдат мост към образованието, културата и обществено значимите каузи.