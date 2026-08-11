Първите квоти за Лос Анджелис 2028 ще бъдат раздадени на световното първенство по художествена гимнастика

Първите олимпийски квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 и общо девет комплекта медали ще бъдат раздадени на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, което започва утре и ще продължи до неделя. БНТ ще предава най-интересното от шампионата в своите канали.

Над 100 индивидуални състезателки и 42 ансамбъла от 73 държави са заявили участие, което прави този шампионат едни от най-големите досега.

България ще бъде представена от Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбъл жени в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова.

Състезавайки се пред родна публика олимпийската шампионка Даря Варфоломеева ще се опита да добави трета поредна световна титла към колекцията си. Нейни съпернички ще бъдат София Рафаели (Италия), Стилияна Николова (България) и Таисия Онофричук (Украйна), както и изгряващата звезда София Илтерякова (Русия).

В първите два дни (сряда и четвъртък) квалификациите при жените са от 10:00 часа българско време до около полунощ.

За финала се класират първите 18 гимнастички, изиграли минимум три съчетания от квалификацията. Класирането се определя от сбора на трите най-добри резултата. Състезателките, които играят само един, или два уреда, не участват в многобоя, а допълват тима си за отборното класиране.

Отборната титла се определя от всички осем индивидуални оценки на държавата, плюс двете оценки на ансамбъла от многобоя. Тези осем индивидуални оценки могат да бъдат изпълнени общо от две, или три гимнастички.

Финалите на всеки уред са с участието на топ осем от квалификацията. Класирането се определя от оценката на финала.

Първите три най-високо класирани индивидуални гимнастички на финала на индивидуалния многобой и първите три най-високо класирани ансамбъла в многобоя получават по една квота за своя национален олимпийски комитет, за Олимпийските игри в Лос Анжелис.