Световната гимнастика въведе по-строги правила за поведението на почетната стълбичка

Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика) прие промени в кодекса за поведение на спортистите по време на церемониите по награждаване. Новите разпоредби въвеждат по-строги правила и ясно определени санкции при нарушения на етичните норми.

Към документа бяха добавени два нови члена – 13 и 14. С тях се забранява всякаква политическа, религиозна или расова пропаганда на почетната стълбичка, включително използването на символи, знаци, банери, послания, специфично облекло или жестове. Забранено е и показването на знамена, различни от официално одобрените национални флагове.

Според новия член 14 подобни действия ще се считат за сериозно нарушение на правилата и могат да доведат до дисквалификация, анулиране на резултати, както и отнемане на медали и титли.

От Световната гимнастика уточняват още, че националните федерации ще носят пълна отговорност за поведението на своите състезатели. При установени нарушения са възможни и дисциплинарни или финансови санкции срещу съответните организации.

Промените идват след няколко широко коментирани случая през последните месеци. На Световната купа в София през март руската гимнастичка София Илтерякова не се обърна към таблото със знамената по време на изпълнението на химна в чест на украинската победителка Таисия Онофричук. Тогава състезателката получи официално предупреждение.

По-късно, по време на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, украинката София Краинска постави слушалки и закри лицето си при изпълнението на руския химн след победата на Яна Зайкина във финала на лента при девойките. Случаят също предизвика широк обществен отзвук.

С новите текстове Световната гимнастика цели да гарантира неутралност и уважение по време на официалните церемонии, както и да предотврати бъдещи подобни инциденти.