БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров започна с убедителна победа в Майорка
Чете се за: 02:00 мин.
Премиерът Радев: България е достигнала прага на...
Чете се за: 02:15 мин.
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията...
Чете се за: 05:22 мин.
Правителството, синдикатите и бизнесът не се разбраха за...
Чете се за: 04:00 мин.
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки...
Чете се за: 04:35 мин.
Прокуратурата във Варна разследва шест досъдебни...
Чете се за: 02:55 мин.
При здравословен проблем по време на почивка: Колко...
Чете се за: 05:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Световната гимнастика въведе по-строги правила за поведението на почетната стълбичка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Нарушения, свързани с политически, религиозни или расови послания по време на церемонии по награждаване, вече могат да водят до дисквалификация и отнемане на медали

Световната гимнастика въведе по-строги правила за поведението на почетната стълбичка
Снимка: БТА

Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика) прие промени в кодекса за поведение на спортистите по време на церемониите по награждаване. Новите разпоредби въвеждат по-строги правила и ясно определени санкции при нарушения на етичните норми.

Към документа бяха добавени два нови члена – 13 и 14. С тях се забранява всякаква политическа, религиозна или расова пропаганда на почетната стълбичка, включително използването на символи, знаци, банери, послания, специфично облекло или жестове. Забранено е и показването на знамена, различни от официално одобрените национални флагове.

Според новия член 14 подобни действия ще се считат за сериозно нарушение на правилата и могат да доведат до дисквалификация, анулиране на резултати, както и отнемане на медали и титли.

От Световната гимнастика уточняват още, че националните федерации ще носят пълна отговорност за поведението на своите състезатели. При установени нарушения са възможни и дисциплинарни или финансови санкции срещу съответните организации.

Промените идват след няколко широко коментирани случая през последните месеци. На Световната купа в София през март руската гимнастичка София Илтерякова не се обърна към таблото със знамената по време на изпълнението на химна в чест на украинската победителка Таисия Онофричук. Тогава състезателката получи официално предупреждение.

По-късно, по време на европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, украинката София Краинска постави слушалки и закри лицето си при изпълнението на руския химн след победата на Яна Зайкина във финала на лента при девойките. Случаят също предизвика широк обществен отзвук.

С новите текстове Световната гимнастика цели да гарантира неутралност и уважение по време на официалните церемонии, както и да предотврати бъдещи подобни инциденти.

#Международна федерация по гимнасика (ФИГ)

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
1
36-годишен мъж е убит в центъра на София, трима души са задържани
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам виновен (ВИДЕО)
2
Олег Невзоров за аферата "Баба Алино": Не се чувствам...
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание на Тристранния съвет
3
Осигуровките на държавните служители ще бъдат обсъдени на заседание...
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с твърдения за невинност (ОБЗОР)
4
Казусът „Баба Алино“: Невзоров в България, разпитан и с...
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино
5
Продължава издаването на заповеди за събаряне на постройки в...
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна край Синеморец
6
Над 40 сигнала за мазут по Южното Черноморие, появиха се нови петна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
5
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Още от: Художествена гимнастика

Европейските шампионки от Варна станаха посланици на вдъхновението в инициативата „Светилник“
Европейските шампионки от Варна станаха посланици на вдъхновението в инициативата „Светилник“
Вера Маринова: Спортът е едно от най-могъщите средства, с които децата могат да станат най-добрата версия на себе си Вера Маринова: Спортът е едно от най-могъщите средства, с които децата могат да станат най-добрата версия на себе си
Чете се за: 05:30 мин.
Боряна Калейн: За мен е огромно удоволствие и чест да бъда на световното първенство за спортисти със синдром на Даун Боряна Калейн: За мен е огромно удоволствие и чест да бъда на световното първенство за спортисти със синдром на Даун
Чете се за: 02:55 мин.
Стилияна Николова ще участва само на Световната купа в Милано преди първенството на планетата в Германия Стилияна Николова ще участва само на Световната купа в Милано преди първенството на планетата в Германия
Чете се за: 02:52 мин.
Анастасия Калева и Анастасия Пономаренко с отлични изяви в испанската лига „Iberdrola“ Анастасия Калева и Анастасия Пономаренко с отлични изяви в испанската лига „Iberdrola“
Чете се за: 01:12 мин.
Четири различни шампионки на отделните уреди при жените на държавното по художествена гимнастика Четири различни шампионки на отделните уреди при жените на държавното по художествена гимнастика
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да предоставя военна или финансова подкрепа за Украйна
Премиерът Радев: България е достигнала прага на възможностите си да...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите" Демерджиев за аферата "Баба Алино": Показанията на Невзоров до голяма степен изясняват какво се е случило и кой си е "затварял очите"
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета Иван Шишков за пътната инфраструктура: На картата на България липсват много пътни трасета
Чете се за: 07:02 мин.
Политика
СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско СПЕЦИАЛНО: Схема за фалшиви гръцки шофьорски книжки работи от години в Кюстендилско
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Визите за българските граждани в САЩ остават
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Шофьорът, ударил се в автобус на "Челопешко шосе", остава...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
КЗК отмени обществената поръчка за проектиране на детската болница...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Има жертви на рекордно високите температури във Франция
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ