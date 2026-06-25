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НА ЖИВО: Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване в пленарна зала

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Парламентът събра кворум от 197 народни представители и започна работа. Промените в Закона за съдебната власт влизат за окончателно гласуване от депутатите в пленарната зала. Миналата седмица правната комисия одобри измененията в общия законопроект по предложенията на „Прогресивна България“, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Основен акцент в текстовете е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и Инспекторатът към него. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата.

В промените е заложено още, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от шест месеца. Според новите текстове министърът на правосъдието ще може да обжалва решенията на пленума и колегиите на ВСС, като това няма да спира изпълнението им.

#Закон за съдебната система #избор на ВСС # Народно събрание #закон за съдебната власт #Парламент #депутати

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