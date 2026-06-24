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МФ публикува проекта на Бюджет 2026

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министерство финансите бюджетът 2024 завърши дефицит
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Министерството на финансите публикува на сайта си законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода (АСБП) 2026 - 2028 г., която представлява мотивите към законопроекта, съобщиха от ведомството.

Те могат да бъдат намерени тук: https://www.minfin.bg/bg/legislation7/609.

Съставянето на Бюджет 2026 е истинско предизвикателство, особено в контекста на Националния средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025-2028 година, одобрен с Решение № 111 на Министерския съвет от 2025 г., който съдържа политики, приоритети, реформи и планове за инвестиции в средносрочен хоризонт.

Пролетната макроикономическа прогноза за периода, изготвена от Министерството на финансите (МФ), предвижда растежът на икономиката да достигне 2,6% през 2026 г. и 2,5% през 2027 г. През 2028 г. се очаква растежът да се запази на ниво от 2,5%. Вследствие на военния конфликт в Близкия изток и блокирането на Ормузкия проток и свързаното с това рязко повишение на котировките на суров петрол и природен газ през март 2026 г., прогнозата е за съществено ускорение на темпа на инфлация в страната, посочват от Финансовото министерство.

Средногодишната инфлация през 2026 г. се очаква да се повиши до 4,3% според ХИПЦ, а нарастването на потребителските цени в края на годината да възлезе на 5,2%, при 3,5% към декември 2025 г. на годишна база. Средногодишната инфлация за 2027 г. се очаква да бъде 3,8%, след което ще се забави до 2,5% през 2028 г.

#проектобюджет 2026 #новини в Метрото

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