Румен Радев: Българската екзархия в Истанбул е ключова за съхраняването на националната идентичност

Министър-председателят Румен Радев проведе среща с представители на Настоятелството на Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Република Турция. По време на срещата бяха обсъдени дейности, насочени към съхраняването и популяризирането на българското културно и духовно наследство зад граница, както и инициативи в подкрепа на българската общност в Република Турция.

Премиерът подчерта, че наследниците на Българската екзархия в Истанбул имат ключова роля за съхраняването на българската идентичност, езика, културата и духовните традиции сред сънародниците ни в Турция. Те са един от най-важните центрове на българската общност зад граница.

„Благодаря ви за вашата трудолюбива дейност и за това, че съхранявате нашите светини и паметници“, заяви министър-председателят Румен Радев.

От своя страна председателят на настоятелството Димитри Йотеф отбеляза, че работи за запазването на българските културни традиции и духовност, които ще бъдат завещани на бъдещите поколения.

„Благодарим за подкрепата, която оказвате на българските общности зад граница“, обърна се той към премиера Радев.

В рамките на разговора бе обсъден имот на Българската екзархия в район Шишли в Истанбул, върху който в момента се реализира мащабен проект за изграждане на голям търговски, офисен и жилищен комплекс. Румен Радев и Димитри Йотеф обсъдиха възможността в рамките на бъдещия комплекс да бъде изграден български културен център. Министър-председателят изрази готовност българската държава, чрез Министерството на културата и Министерството на туризма, да съдейства за реализацията на инициативата.

„Подобен културен център би се превърнал във важно средище за съхраняване на българската идентичност зад граница“, подчерта премиерът.

Фокус на срещата бе поставен и върху състоянието на българските храмове „Св. Георги“ и „Св. св. Константин и Елена“ в Одрин. Обсъдени бяха необходимите мерки за тяхното поддържане и обновяване. Министър-председателят Румен Радев съобщи, че българската държава осигурява финансова подкрепа в размер на 100 000 евро за българската общност в Истанбул и 20 000 евро за българските църкви в Одрин.