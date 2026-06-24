Президентът: Българската екзархия в Истанбул трябва да се развива и предава на младите поколения родовата ни памет

Българската екзархия, неразривно свързана с изграждането на българската държавност и устояла вече повече от 155 години, има своето бъдеще с общите усилия да съхраним и развиваме родовата памет.

Пътят преминава през това да предадем на младите поколения ценността на българския език, история и култура, да знаят своите български корени.

Това заяви държавният глава Илияна Йотова на среща с Настоятелството на Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Република Турция.

Беше обсъдено поддържането на църквите, културните паметници и имотите, стопанисвани от фондацията.

Председателят на настоятелството Димитри Йотеф запозна държавния глава с процеса на реновиране на храмовете, както и с инициативите за сплотяване на общността. Той благодари за последователната подкрепа на президентската институция за Българската екзархия в Истанбул и за българската общност.

Илияна Йотова акцентира върху необходимостта от съвместни действия на настоятелството и българската държава за укрепването на националното самосъзнание особено сред младите хора.

"Със съвременните средства на дигиталната ера е необходимо да се възпита интересът на новите поколения към историята, езика и културата ни. Само така децата ни могат да научат за корена си и за значението на Българската екзархия. Само така ще продължи да я има и екзархията", заяви Илияна Йотова.

Държавният глава изтъкна растящия интерес към изучаването на български език сред българската общност – не само сред децата, но и сред техните родителите.

Йотова посочи, че младите хора могат да бъдат привлечени да продължат образованието си в българските университети, които предоставят много високо ниво на обучение в актуалната сфера на високите технологии.