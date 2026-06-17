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Вера Маринова: Спортът е едно от най-могъщите средства, с които децата могат да станат най-добрата версия на себе си

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Спорт
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Легендата на БНТ бе сред специалните гости на състезанията по спортна и художествена гимнастика от световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София

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Легендата на българската спортна журналистика Вера Маринова бе сред специалните гости в „Арена 8888“, където наблюдава състезанията по спортна и художествена гимнастика от световното първенство за спортисти със синдром на Даун.

След края на надпреварата тя не скри възхищението си от организацията и от участниците в шампионата.

„Съжалявам, че това световно първенство съвпада с футболния шампионат, който ангажира огромна част от вниманието на света. За мен беше изключително интересно и научих много неща. Поздравления за куража на всички хора, които са се преборили това първенство да се проведе в България, както и на всички, участвали в подготовката му – от първия до последния човек“, каза Маринова.

Тя подчерта, че ако повече хора се запознаят с подготовката на спортистите със синдром на Даун, интересът към техните изяви ще бъде значително по-голям.

„През последните 30 години съм наблюдавала много изяви на спортисти със синдром на Даун, най-вече по време на световните гимнастради. Техните изпълнения неизменно се превръщат в спектакъл и не си спомням случай, в който публиката да не е станала на крака накрая“, сподели тя.

Според нея тези спортисти притежават качества, които ги правят особено подходящи за гимнастиката.

„Те са безкрайно емоционални и чувствителни хора. Първото ми впечатление беше, че имат отлични физически качества за този спорт – най-вече гъвкавост. Но в психологически аспект има още повече неща, които можем да научим от тях. Най-вече радостта от вложеното усилие“, добави легендата на БНТ.

Маринова отбеляза, че съвременното общество е фокусирано основно върху крайния резултат, докато тези спортисти показват колко важен е самият път.

„Ако наблюдавате как завършва всеки състезател по спортна гимнастика или момичетата в художествената гимнастика, ще видите, че за тях най-важно е вложеното усилие. Ако дойде медал – още по-добре. Но начинът, по който те преживяват труда си и му се радват, ние отдавна сме забравили. Всички гоним крайния резултат, а пътят също е важен“, заяви Маринова.

Тя отправи специален поклон към треньорите и организаторите на първенството.

„Видях както утвърдени имена, така и представители на новото поколение в художествената и спортната гимнастика. Специална благодарност заслужават клуб „Левски-Триадица“, Мария Кънчева, Невяна Владинова и Здравко Куртев, които имат огромен принос за организацията на това състезание“, каза Маринова.

Вера Маринова остана впечатлена и от координацията между различните екипи, ангажирани с шампионата:

„Изключително впечатляващо е да видиш на едно място събрани всички звена, необходими за организацията на подобен форум. Хората буквално летят между различните спортни обекти и дисциплини. Това е огромен труд, който често остава невидим.“

Журналистката призова обществото да гледа на хората със синдром на Даун с повече разбиране и уважение.

„Крайно време е да се разделим с милозливостта и да възприемаме подобни събития с отворено сърце и истинско милосърдие. Тези хора не са по-различни от нас. Животът им е изпълнен с много повече трудности, както и животът на техните семейства. А спортът е едно от най-могъщите средства, с които родителите могат да помогнат на децата си да станат най-добрата версия на себе си“, коментира Маринова.

Сред гостите в залата през трите състезателни дни бяха и едни от най-големите имена в българския спорт – олимпийските сребърни медалисти Красимир Дунев и Боряна Калейн.

„Наблюдавах Красимир Дунев как неуморно обикаляше между уредите заедно със Здравко Куртев, подкрепяйки българските състезатели. А Боряна Калейн открих като една прекрасна млада жена. Последният път, когато общувах с нея, тя беше елитна състезателка – дисциплинирана и по-сдържана. Днес виждам пораснала, уверена личност, която развива и академична кариера. Знам също, че рисува прекрасно и се надявам някой ден да открие собствена изложба", сподели още Маринова.

В заключение тя определи присъствието на двамата олимпийски медалисти като символично за шампионата:

„Красимир Дунев и Боряна Калейн бяха истинско украшение на тази зала.“

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#Вера Маринова

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