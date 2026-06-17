Българските евродепутати в обща позиция за палежа в Скопие: Това подло нападение представлява умишлен акт на агресия

Всички 17 български евродепутати публикуваха обща позиция относно палежа в Скопие. Писмото е изпратено до членовете на Европейския парламент, както и до водещи европейски медии.

Ето и целия текст на позицията.

Уважаеми колеги,

Ние, българските членове на Европейския парламент, осъждаме по най-категоричен начин палежа на два дипломатически автомобила, паркирани пред Посолството на Република България в Скопие на 15 юни 2026 г.

Това подло нападение представлява умишлен акт на агресия, безспорно мотивиран от омраза, който е застрашил живота и сигурността на служителите на посолство на държава членка на Европейския съюз и техните семейства. Това не е просто криминално деяние, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия, защитена от международното право и Виенската конвенция за дипломатическите отношения, което поставя под съмнение способността на властите в Република Северна Македония да гарантират сигурността на чуждестранните дипломатически мисии в съответствие с международните си задължения.

Подобни действия не възникват от нищото; те са предвидима последица от продължителното подстрекателство, толерираната омраза и липсата на отговорност за дискриминацията срещу българите в страната. Това нападение е поредната проява на дълбоко тревожен модел на враждебност, подхранван от постоянна антибългарска реторика и систематичното нормализиране на езика на омразата срещу българите и България в медиите и обществения дискурс, включително от представители на властта в Република Северна Македония.

Липсата на адекватна реакция от институциите по предишни сходни знакови случаи създава усещане за безнаказаност сред извършителите. Случаите на Ива Михайлова, която публично съобщи, че е била възпрепятствана да пътува до България за спешно необходимо медицинско лечение въпреки многократните си молби и медицински препоръки; на Християн Пендиков, който едва не беше пребит до смърт заради откритото изразяване на своята българска идентичност; както и на Драги Каров и Люпчо Георгиевски, получили условни присъди във връзка с публично изразени възгледи, свързани с тяхната българска идентичност, привлякоха значително обществено внимание и породиха по-широки опасения относно равнопоставеното третиране, свободата на изразяване и защитата на основните права.

Разглеждани заедно с нападенията срещу български културни организации и дипломатическа собственост, тези случаи допринасят за нарастващото усещане, че враждебността към българите не се посреща с необходимата последователност и решителност, изисквани от едно демократично общество, основано на върховенството на закона. Нито един от тези случаи не е намерил място в докладите за Северна Македония през настоящия мандат.

Тази тенденция се илюстрира допълнително от реакцията на властите при предишни нападения. Припомняме, че след палежа на Българския културен клуб в Битоля извършителят не само не понесе съразмерно наказание, но впоследствие беше публично честван и включен в предизборната кампания на настоящата управляваща партия. Същевременно извършителите на стрелбата срещу Българския културен клуб в Охрид не са установени и изправени пред правосъдието.

През март 2023 г. Българският културен център, който е част от посолството, беше обект на взлом. През януари 2026 г. основната сграда на Посолството на България в Скопие беше атакувана с камъни, като беше повреден входът на дипломатическата мисия.

Призоваваме властите в Република Северна Македония незабавно да предприемат прозрачни и ефективни действия за изправяне пред правосъдието както на извършителите, така и на всички евентуални подбудители. Бързината и решителността на реакцията ще бъдат ясен тест за ангажираността на Република Северна Македония към принципите на върховенството на закона, добросъседските отношения и европейските ценности.

Европейската интеграция не е само политическа цел, а и отговорност. Държава, която се стреми към членство в Европейския съюз, трябва безусловно да гарантира сигурността на дипломатическите мисии, да противодейства на езика на омразата и да демонстрира уважение към своите съседи не само на думи, но и на дела.

Тревожно е, че този инцидент се случва на фона на продължаваща антибългарска реторика и атмосфера на нетолерантност, която години наред не среща необходимия институционален отпор. В този случай реакцията на македонските власти при задържането на заподозрения беше похвална и ние приветстваме осъждането на деянието от министъра на външните работи Тимчо Муцунски. Въпреки това призоваваме македонския парламент, президентa и министър-председателя недвусмислено да осъдят този акт на омраза, който представлява тежко нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Това нападение не може да бъде разглеждано като изолиран криминален инцидент. То представлява пряко предизвикателство към принципите на дипломатическата защита, взаимното уважение и добросъседските отношения, които са в основата на европейския проект. Реакцията на Република Северна Македония ще покаже дали подобни действия ще срещнат недвусмислена отговорност или ще бъде позволено да продължи климатът на безнаказаност, който насърчава повтарящи се нападения срещу българи, български институции и български дипломатически мисии.

С уважение,

Андрей Ковачев

Андрей Новаков

Елена Йончева

Емил Радев

Ева Майдел

Христо Петров

Илхан Кючюк

Илия Лазаров

Ивайло Вълчев

Кристиан Вигенин

Никола Минчев

Петър Волгин

Рада Лайкова

Радан Кънев

Станислав Стоянов

Танер Кабилов

Цветелина Пенкова