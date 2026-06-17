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Публикуваха верните отговори на изпита по български език и литература за 10-и клас

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Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на теста по български език и литература от националното външно оценяване в 10-и клас, което се проведе днес.

Верните отговори може да видите ТУК

Над 50 000 десетокласници се явиха днес в 1030 училища в страната, за да положат изпит по български език и литература.

Той съдържаше 21 задачи – 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

Учебното съдържание обхваща материала от 8-и, 9-и и 10-и клас, и включва теми, свързани с функционалните стилове, езиковите норми, редактиране на текст, както и изучаваните литературни произведения от българската литература.

#изпит по български език #дванадесетокласници #верните отговори #МОН

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