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Столичните квартали "Захарна фабрика" и "Свобода" и части от ж.к. "Надежда" и "Обеля" остават без топла вода

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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столичните квартали захарна фабрика свобода части надежда обеля остават без топла вода
Снимка: БТА/Архив
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Столичният квартал "Захарна фабрика" остава без топла вода от 22 юни до 26 юни, съобщиха от "Топлофикация София". Причината за това е изпълнението на ремонтна програма на дружеството.

През летния период ще бъдат извършени серия планови ремонти, рехабилитация на участъци от топлопреносната мрежа, диагностика на съоръжения и подмяна на амортизирана арматура. Целта е повишаване надеждността на топлоснабдяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026/2027 г., отбелязват от дружеството.

За осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на дейностите се налага временно спиране на топлоподаването към част от клиентите на дружеството и в други квартали на столицата, поясняват от компанията.

Без топла вода от 6 юли до 8 юли ще е целият квартал "Свобода". От 13 юли до 17 юли без топлоподаване ще е ж.к. "Надежда" 3 - бл. 301-319, 333-335, траф. до бл. 311, ул. "Хр. Силянов" № 91, ул. "Кумановски бой" № 47 и № 59, "Надежда 4“ - бл. 423-443, 447-449, ОДЗ 90.

Целият квартал "Обеля" 1 ще е без топла вода от 20 до 24 юли, а "Обеля" 2 - от 27 до 31 юли.

#спиране на топлоподаването #"Топлофикация София" #столични квартали #без топла вода #топлоподаване

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