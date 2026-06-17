БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евродепутати в обща позиция за палежа в...
Чете се за: 06:47 мин.
Върху разказа "Задача № 18" на Христо Раянов...
Чете се за: 03:22 мин.
Столичните квартали "Захарна фабрика" и...
Чете се за: 01:15 мин.
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на...
Чете се за: 02:57 мин.
НА ЖИВО: Без дебати и с пълно мнозинство депутатите...
Чете се за: 03:02 мин.
"Политико": България се противопоставя на части...
Чете се за: 00:57 мин.
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани...
Чете се за: 06:30 мин.
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Голяма авария оставя без вода курорти по Южното Черноморие

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази
голяма авария оставя без вода курорти южното черноморие
Слушай новината

Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие.

Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане "Зеленковска река", може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево.

От ВиК съобщават, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоснабдяването да бъде възстановено в най-кратки срокове.

От дружеството призовават жителите за търпение и разбиране.

#голяма авария #ВиК авария #Южното Черноморие #морски курорти

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците
2
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и Велинград
3
Една жертва и петима ранени след тежка катастрофа между Якоруда и...
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след положителен тест за наркотици
4
Популярен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след...
Григор Димитров започна сезона на трева с победа
5
Григор Димитров започна сезона на трева с победа
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
6
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за зрелостниците на матурите по български език и профилиращ предмет
4
Оценка „Добър“ и „Много добър“ за...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
5
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
6
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан

Още от: Регионални

Прокуратурата поиска постоянен арест за шофьора, причинил смъртта на 18-годишната украинка в Слънчев бряг
Прокуратурата поиска постоянен арест за шофьора, причинил смъртта на 18-годишната украинка в Слънчев бряг
В Бургас почитат паметта на децата, загубили живота си на пътя (СНИМКИ) В Бургас почитат паметта на децата, загубили живота си на пътя (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
Столичните квартали "Захарна фабрика" и "Свобода" и части от ж.к. "Надежда" и "Обеля" остават без топла вода Столичните квартали "Захарна фабрика" и "Свобода" и части от ж.к. "Надежда" и "Обеля" остават без топла вода
Чете се за: 01:15 мин.
Отнеха книжката на 19-годишна шофьорка за опасно шофиране и дрифт Отнеха книжката на 19-годишна шофьорка за опасно шофиране и дрифт
Чете се за: 01:32 мин.
БАБХ: Пробите от пореден кораб със слънчоглед от Аржентина показват съдържание на пестициди над нормата БАБХ: Пробите от пореден кораб със слънчоглед от Аржентина показват съдържание на пестициди над нормата
Чете се за: 01:32 мин.
Самосвал с вдигнат кош удари мост край Китен (СНИМКИ) Самосвал с вдигнат кош удари мост край Китен (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Върху разказа "Задача № 18" на Христо Раянов писаха преразказ седмокласниците, разказаха ученици
Върху разказа "Задача № 18" на Христо Раянов писаха...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Българските евродепутати в обща позиция за палежа в Скопие: Това подло нападение представлява умишлен акт на агресия Българските евродепутати в обща позиция за палежа в Скопие: Това подло нападение представлява умишлен акт на агресия
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Напредъкът на Северна Македония за еврочленство: ЕП гласува текста на доклада Напредъкът на Северна Македония за еврочленство: ЕП гласува текста на доклада
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на Националната следствена служба Прокурорската колегия на ВСС избра Мариан Маринов за и.ф. директор на Националната следствена служба
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев: Целта ни е да сложим край на безобразните...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
НА ЖИВО: Без дебати и с пълно мнозинство депутатите замразиха...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ