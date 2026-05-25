Александра Начева: Липсваха ми тез емоции през последните 2 години

Няма да крия, че за първи път се чувствах доволна и удовлетворена от свършената работа, заяви състезателката по троен скок след турнира в Пловдив.

Международният турнир „Пловдив“ бе първо състезание за сезона за Александра Начева. В него състезателката на клуб Ботев – Пловдив постигна 13,39 м на троен скок и спечели голямата награда от 2000 евро за най-добър резултат в състезанието. Пред екипа на БФЛА Алекс разказа как се чувства и как върви подготовката й за новия сезон.

Не мога да кажа със сигурност, че съм доволна. Все пак това е първо състезание. Не сме скачали от цял разбег, а не сме и още във форма и готови. Формата ми трябва да е в пика си през август, когато е европейското в Бирмингам. Както видяхме и метеорологичните условия не бяха от най-добрите. За това спряхме още след първия опит и решихме да не рискуваме все пак“, заяви Начева.

Състезателката на Ботев Пловдив говири за очакванията си в следващите месеци. „Честно казано дори не се целя да го скоча този норматив. Не мисля, че това е най-важното нещо. Преди 2 години покрих норматива за Европейското, а най-добрият ми резултат беше на самото състезание. Мисля тази година отново да се случи по този начин. Аз не искам да скоча нещо уникално преди състезанието, а на самото състезание да не скоча. В момента със с абсолютно сигурен ранкинг за самото европейско – пета или шеста съм в класирането на Европа. Така, че съм абсолютно сигурно, че ще отида и ще участвам. Въпросът е да съм подготвена за квалификацията и финала. До европейското имаме заложени участия в 3-4 турнира извън България, а също така Балканиадата и националния шампионат.

"Със сигурност ми липсваха тези емоции през последните 2 години. Няма да крия, че за първи път се чувствах доволна и удовлетворена от свършената работа, и всички неща през които преминахме. Да. Представянето ми в Торун ми даде една сигурност и увереност за лятото. Надявам се, да не се захласвам по това, а да си продължа сериозната работа, за да покажа по-добри резултати през лятото“, завърши Начева.

