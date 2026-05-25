Сесил Каратанчева: Децата със синдром Даун носят сила и вдъхновение

За мен е чест, че ме поканиха да бъда част от световното първенство със синдром на Даун.
От 13 до 19 юни София ще бъде домакин на световното първенство за спортисти със синдром на Даун. Над 400 състезатели от 23 държави ще спорят за отличията в пет спорта – спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис на маса и тенис на корт.
В тениса на корт България ще бъде представена от един състезател – Пламен Павлов от Ямбол, който се подготвя с личния си треньор Таня Лахтева. Домакин на състезанията по тенис на корт ще бъдат кортовете на Академия „Сесил Каратанчева“, като бившата българска тенисистка, която има победа над легендата Винъс Уилямс, е и част от организационния екип на първенството, оглавяван от президента на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков.
„За мен е голяма чест, че ме поканиха да бъда част от това световно първенство, защото това се случва за първи път в България. Федерацията направи изключително голямо усилие, за да може събитието да се реализира тук“, споделя тя специално за БНР.
По думите ѝ мащабът на турнира е впечатляващ:
„Много държави ще дойдат, много деца се очаква да пристигнат. Това го прави още по-отговорно и още по-емоционално събитие.“
Особено важна е ролята на спорта за социалната интеграция:
„Най-важното при такава инициатива е хора като нас да бъдат път и глас на по-малките клубове, които също могат да поемат работа с такива деца – дори безвъзмездно. Това вече се случва в нашия клуб и виждаме, че и други започват да го правят.“
Тя подчертава, че спортът често е подценяван извън професионалната среда:
„Всички си мислят, че спортът е само състезание и резултати, но всъщност той е здраве, движение и най-вече интеграция. Когато тези деца дойдат при нас, започват да се социализират, да се чувстват по-щастливи и да се развиват във всякакъв аспект.“
По отношение на работата с децата в своя клуб тя разказва:
„В момента имаме около 20 деца, които тренират два пъти седмично, а през лятото – веднъж седмично. Работим вече около година и напредъкът е наистина огромен.“
Дава и конкретен пример:
„Имаше дете, което в началото не допускаше допир, не общуваше и не говореше. Сега се усмихва, изпълнява задачи, прегръща се с другите деца и се социализира.“
По думите ѝ това е и най-голямата награда:
„Да видиш, че си помогнал на едно дете да живее по-пълноценно и да се чувства по-добре – това е смисълът.“
Тя допълва, че спортът ѝ е дал ценни уроци:
„Опитвам се да предавам натрупания опит – и добър, и лош. Вътре в спорта е по-трудно, отколкото отвън, но това ме е научило да бъда по-обективна и по-спокойна.“
В заключение тя обобщава:
„Ние сме талантлив народ, но трябва по-добра организация и структура. Въпреки трудностите има много млади и талантливи хора и бъдещето е в тях.“
Световното първенство в София се очаква да се превърне не само в спортно събитие, а и в силен пример за приобщаване, вдъхновение и подкрепа чрез спорта.