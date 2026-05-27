Бронз за България, Мирослава Минчева се качи на подиума в Мюнхен

Мирослава Минчева спечели бронзов медал в дисциплината 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен, след силно представяне както в квалификациите, така и във финалната фаза.

Българската състезателка влезе сред най-добрите осем с резултат от 586 точки, който ѝ отреди шеста позиция в пресявките при изключително сериозна конкуренция от близо 100 участнички.

Във финала Минчева демонстрира стабилност и събра 27 точки, което ѝ донесе третото място на почетната стълбичка. Пред нея завършиха единствено индийката Иша Сингх с 36 точки и германката Дореен Фенекамп с 31.

Другите български представителки в дисциплината не успяха да намерят място сред финалистките. Антоанета Костадинова остана на 25-а позиция с резултат от 578 точки, а Адиел Илиева завърши 66-а с 569 точки.

С отличието на Минчева България записа нов престижен успех в спортната стрелба на международната сцена.