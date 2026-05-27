Теодора Цанева: Отидох с една цел - да дам всичко от себе си

Българската състезателка по карате Теодора Цанева направи равносметка след спечеления сребърен медал в категория до 50 килограма на европейското първенство във Франкфурт.

"Отидох с една цел и тя беше да дам всичко от себе си и да се представя по най-добрия начин. Играх среща за среща, без да мисля докъде ще стигна“, заяви Цанева по време на пресконференция в София.

20-годишната българка достигна до финала след четири поредни победи, но в битката за титлата отстъпи на хърватката Ема Сгардели с 1:5. Въпреки разочарованието непосредствено след двубоя, няколко дни по-късно тя оценява представянето си по различен начин.

"Първите ми емоции бяха тъга и яд, мислех, че съм се провалила. Сега осъзнавам, че това е голям успех и съм натрупала ценен опит, особено като една от най-младите в категорията“, призна състезателката.

Цанева коментира и решаващия финал, в който е загубила концентрация след доброто начало.

"Успях да отбележа първата точка, но след това изгубих фокус. Паниката надделя и не успях да реагирам правилно в решаващите моменти“, добави тя.

Нейната треньорка Бояна Стефанова изрази увереност, че младата състезателка има потенциал за още по-големи успехи.

"Тя има всички качества на шампион и със сигурност ще стигне върха. В края на годината ни предстои световно първенство до 21 години, където целта е още по-силно представяне“, заяви Стефанова.

В програмата на Теодора Цанева предстои подготвителен лагер през август, участие в силен международен турнир в Будапеща, както и световното първенство през октомври, което ще бъде следващото голямо предизвикателство пред младата българка.