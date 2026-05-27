Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
DARA влезе в класацията на Billboard
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Николай Цанев: Световната федерация работи активно за връщането на каратето в олимпийската програма

Очаква се решение от МОК в началото на 2027 година, българската федерация продължава развитието си въпреки финансовите трудности

Президентът на БНФ Карате Николай Цанев заяви, че се работи активно за връщането на спорта в програмата на Олимпийските игри, след като карате отпадна след Токио 2020 и не беше включено за Париж 2024.

"Световната карате федерация работи изключително активно в тази насока. Това е дълъг и тежък процес, но има ясна стратегия и конкретни стъпки“, коментира Цанев по време на пресконференция в София.

Той разкри, че в края на юни ще бъде сформирана специална комисия, която ще разгледа аргументите за завръщането на каратето в олимпийската програма. Очакванията са първите конкретни резултати да станат ясни в началото на 2027 година.

"Ще има анализ на всички документи и изисквания, включително антидопинговите правила и регламентите, които трябва да отговарят на стандартите на МОК. Ако карате се върне, това ще бъде именно тази федерация – тя е била част от олимпийското семейство“, подчерта той.

Цанев акцентира и върху необходимостта от по-добра комуникация между националните федерации и олимпийските комитети, за да се защитава по-успешно мястото на спорта на най-високо ниво.

Успоредно с това той коментира и представянето на българските състезатели, като отличи успеха на Теодора Цанева, която спечели сребърен медал на Европейското първенство във Франкфурт.

"Това е поредното доказателство, че българското карате върви в правилната посока“, заяви той.

Президентът на федерацията не скри и трудностите, свързани с финансирането. По думите му, въпреки липсата на редовен бюджет в началото на годината, федерацията е успяла да осигури участие в ключови състезания чрез спонсорства и дарения.

"Не сме получили средства в началото на годината, но благодарение на партньори успяхме да реализираме подготовката и участията – включително европейските първенства и държавния шампионат“, обясни Цанев.

Той изрази надежда, че в най-скоро време федерацията ще получи необходимото финансиране, което ще позволи по-спокойно планиране на бъдещите активности и подготовката на националните състезатели.

Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
DARA влезе в класацията на Billboard
Започна ремонтът на международния път Е-79 между Враца и Видин
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство" в Лас Вегас
