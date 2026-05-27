Николай Цанев: Световната федерация работи активно за връщането на каратето в олимпийската програма

Президентът на БНФ Карате Николай Цанев заяви, че се работи активно за връщането на спорта в програмата на Олимпийските игри, след като карате отпадна след Токио 2020 и не беше включено за Париж 2024.

"Световната карате федерация работи изключително активно в тази насока. Това е дълъг и тежък процес, но има ясна стратегия и конкретни стъпки“, коментира Цанев по време на пресконференция в София.

Той разкри, че в края на юни ще бъде сформирана специална комисия, която ще разгледа аргументите за завръщането на каратето в олимпийската програма. Очакванията са първите конкретни резултати да станат ясни в началото на 2027 година.

"Ще има анализ на всички документи и изисквания, включително антидопинговите правила и регламентите, които трябва да отговарят на стандартите на МОК. Ако карате се върне, това ще бъде именно тази федерация – тя е била част от олимпийското семейство“, подчерта той.

Цанев акцентира и върху необходимостта от по-добра комуникация между националните федерации и олимпийските комитети, за да се защитава по-успешно мястото на спорта на най-високо ниво.

Успоредно с това той коментира и представянето на българските състезатели, като отличи успеха на Теодора Цанева, която спечели сребърен медал на Европейското първенство във Франкфурт.

"Това е поредното доказателство, че българското карате върви в правилната посока“, заяви той.

Президентът на федерацията не скри и трудностите, свързани с финансирането. По думите му, въпреки липсата на редовен бюджет в началото на годината, федерацията е успяла да осигури участие в ключови състезания чрез спонсорства и дарения.

"Не сме получили средства в началото на годината, но благодарение на партньори успяхме да реализираме подготовката и участията – включително европейските първенства и държавния шампионат“, обясни Цанев.

Той изрази надежда, че в най-скоро време федерацията ще получи необходимото финансиране, което ще позволи по-спокойно планиране на бъдещите активности и подготовката на националните състезатели.