Теодора Цанева ще се бори за златото на европейското първенство по карате във Франкфурт

Теодора Цанева ще играе за европейската титла на първенството на Стария континент по карате във Франкфурт, Германия.

Цанева записа 4 поредни победи в категория -50 кг. кумите. В първия кръг тя надигра Ялчън от Нидерландия с 4:2. След това записа успехи над Сара Леал от Португалия с 1:1 и над Ермина Перфето от Италия с 6:0. На полуфиналите Цанева се наложи над рускинята Елизавета Григориева със 7:4.

В битката за златото Теодора Цанева ще играе в събота срещу Ема Сгардели от Хърватия.

Останалите ни представители на Евро 2026 също се представиха много добре. Денис Априлов е 9-ти в категория -67 кг. кумите, а Николай Стефанов записа победа в категория -60 кг., преди да отпадне от 7-ия в световната ранглиста грузинец. На ката София Ю. Вачков отстъпи пред хърватска каратистка, а на кумите - в категория 75 кг Николай Цанев записа победа и загуба в категорията си.



