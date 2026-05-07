България ще участва с петима състезатели на европейското първенство по карате за мъже и жени във Франкфурт

Най-големи надежди на европейското първенство в Германия се възлагат на младата Теодора Цанева.

България ще участва с петима състезатели на европейското първенство по карате за мъже и жени, което ще се проведе от 20 до 24 май във Франкфурт (Германия), обяви на пресконференция президентът на Българска национална федерация карате Николай Цанев.

Това са на кумите до 50 килограма Теодора Цанева, до 60 кг Николай Стефанов, до 67 кг Денис Априлов, до 75 кг Николай Цанев и на ката София Ю Вачков.

"Конкуренцията ще бъде огромна - 50 държави ще участват. Повечето българи са дебютанти на подобен форум. Имахме желание да се включим и отборно, но заради финансовата част не успяхме. Благодарни сме на министрите Иван Пешев и Димитър Илиев за диалозите. Надяваме се скоро да имаме бюджет", каза президентът на централата.

На 9 и 10 май в "Асиск Арена" в София ще се състои международния турнир по карате "Sofia Open“ за Купата на президента с участието на около 500 български спортисти във всички възрасти и дисциплини. В последната година тече и подмладяване на националния отбор.

"Това е от най-големите първенства в Европа - "Sofia Open“. Огромни усилия, огромна организация, очакваме 18 държави и около 1400 участника от 100 клуба. Квалификационен турнир за нашите състезатели, както и за някои от чуждите участници. Винаги сме били в челните позиции, винаги сме показвали най-добро карате. Надявам се и този път да е така, а защото не е и да спечелим Купата на президента, който и да бил български клуб. За мен е важно ние да бъдем в челните позиции, да се борим адекватно и да бъдем конкурентоспособни на всички", добави Цанев.

"Състезанието е в два дни, ще се проведе индивидуално и отборно, от деца до ветерани. Огромен форум, на който всеки има възможност да се изяви. Огромен брой съдии - около 80, между 55-60 са чужденци, което е страхотно, тъй като позволява едно безпристрастно съдийство на добро ниво. С най-новата и модерна система ще мога оперират съдиите, която сме осигурили. Ще бъдат осем игрални полета. Въобще смятам, че е едно голямо първенство на европейско ниво", каза още той.

В петък София ще бъде домакин и на голям международен съдийски семинар.

Най-големи надежди на европейското първенство в Германия се залагат на младата Теодора Цанева, която каза, че разчита на добро представяне.

"Подготовката тече с пълна сила за европейското. Старая се да тренирам двуразово. Надявам се усилията ми да доведат до големите резултати. Също така предстои и последното за мен световно първенство до 21 години, там се надявам също да успея да завоювам златния медал", коментира националката.

На въпрос дали има индикации, че каратето ще се завърне в олимпийската програма Николай Цанев отговори:

"На пръв поглед се индикира, че има огромно желание да се върне този спорт в олимпийската програма. Международната федерация проведе няколко срещи с президента на МОК, но мисля, че ще минат още две-три олимпиади, докато се случат нещата".

#европейско първенство по карате 2026 г. #Теодора Цанева

