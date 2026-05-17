Конър Макгрегър се завръща след четири години отсъствие

Конър Макгрегър ще се завърне в октагона след близо четири години отсъствие. Новината беше потвърдена от президента на UFC Дейна Уайт, цитиран от Reuters.

Ирландската звезда ще се изправи срещу Макс Холоуей на 11 юли в Лас Вегас по време на галавечерта UFC 329, която ще бъде част от традиционната International Fight Week.

Двубоят ще бъде в полусредна категория и няма да бъде за шампионски пояс, но е определен за основно събитие на вечерта. Срещата ще бъде и дългоочакван реванш между двамата, след като през август 2013 година Макгрегър победи Холоуей с единодушно съдийско решение в категория „перо“, въпреки че тогава се е бил със скъсана предна кръстна връзка.

Последният мач на 37-годишния Макгрегър беше на 10 юли 2021 година срещу Дъстин Поарие. Ирландецът загуби с технически нокаут, след като получи тежка фрактура на крака в края на първия рунд.

Планираното му завръщане през 2024 година срещу Майкъл Чандлър пропадна заради контузия на пръста на крака, получена малко преди двубоя.

Конър Макгрегър остава една от най-емблематичните фигури в историята на UFC. През 2016 година той стана първият боец в организацията, който едновременно държи титли в две различни категории.

От своя страна 34-годишният Макс Холоуей е бивш шампион в категория „перо“ и продължава да бъде сред най-популярните имена в смесените бойни изкуства.