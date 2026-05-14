Джудото получи квота за Младежките олимпийски игри в Дакар

България има общо 16 квоти до момента.

България ще има представител в джудото на Младежките олимпийски игри в Дакар (31 октомври - 13 ноември 2026 г.). Това стана ясно от последното писмо, което БОК е получил от организационния комитет. При първоначалното разпределение на квотите нямаше български джудист, но след активна комуникация от страна на председателя на БОК Весела Лечева и президента на федерацията по джудо Румен Стоилов с МОК и международната федерация, сме получили квота при момчетата в кат. до 81 кг, информираха от БОК.

До момента България има общо 16 квоти в спортовете/дисциплините: бадминтон, мъже, единично; бадминтон, жени, единично; брейкденс, жени; джудо, мъже, -81kg; колоездене на шосе, мъже; лека атлетика, 400 м мъже; лека атлетика, скок на дължина, мъже; лека атлетика, 3000 м, жени; плажна борба, жени, до 45 кг; плуване, 400 м свободен стил, мъже; плуване, 200 м свободен стил, жени; спортна гимнастика, мъже; стрелба с лък, индивидуално, жени; таекуондо, мъже, +73 кг; фехтовка, индивидуално, сабя, мъже; ушу, жени.

Международният олимпийски комитет (МОК) ограничи общия брой на квотите за Младежките олимпийски игри в Дакар през 2026 г. до 2700 спортисти. За да осигури компактност на събитието. МОК определи и строги правила за разпределение. В Дакар ще има пълна равнопоставеност на половете - 1350 мъже и 1350 жени, които ще участват в 153 състезания. Като страна-домакин Сенегал автоматично получава гарантирани квоти за спортистите си във всички стартове.

Също така МОК наложи общо ограничение на състезателите (максимум по един представител от пол или един от спорт) за всеки Национален олимпийски комитет. Процедурата дава приоритет на африканските национални олимпийски комитети и на континенталното представителство с цел да се насърчи развитието на спорта на местно и регионално ниво.

За първи път в историята има и отбор на бежанците с акцент отново върху Африка. Разпределението на квотите стана в синхрон между МОК и Международните федерации, които имаха решаващата дума.

